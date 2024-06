Cybersecurity-label mag AWS en Azure niet uitsluiten van Europese industrie

Het Europese cybersecurity-certificaat voor clouddiensten zou de drie grote Amerikaanse spelers niet mogen uitsluiten. Dat vinden 26 industriegroepen althans.

De industriegroepen spreken zich uit een dag voordat het certificeringsprogramma opnieuw wordt besproken. Op dinsdag komen namelijk de Europese Commissie, ENISA en EU-landen samen om de EUCS, zoals de officiële naam luidt, te bespreken. ENISA is het verantwoordelijke agentschap achter het certificaat en is in het algemeen belast met het opkrikken van de cyberbeveiliging in Europa.

De algemene discussie draait rondom de mogelijke spionage vanuit de Amerikaanse overheid. Die angst heerst steeds opnieuw wanneer een Europese instantie kiest voor de clouddiensten van een Amerikaanse speler. Vaak hangt die keuze samen met de marktpositie van de cloudspeler, die AWS en Azure aanvoeren.

De informatie in de cloud is alleen niet beschermd tegen inzage door de Amerikaanse overheid, wanneer de data in Amerika is ondergebracht. De zorgen zijn te bestrijden door datacenters te openen in Europa en informatie rechtstreeks in deze datacenters op te slaan, zonder dat de data ooit Europese bodem verlaat. De grootste cloudspelers investeren ruim in deze optie.

Herkenbare standaard

Met het certificaat wil de ENISA een herkenbare standaard uitbrengen die bedrijven zekerheid geeft over de betrouwbaarheid van de cloudspeler. Dit mag de keuze alleen niet beperken, waarschuwen de industriegroepen. “Wij zijn van mening dat een inclusieve en niet-discriminerende EUCS die het vrije verkeer van clouddiensten in Europa ondersteunt, onze leden zal helpen bloeien in binnen- en buitenland, zal bijdragen aan de digitale ambities van Europa en de veerkracht en veiligheid van Europa zal versterken.”

Eén van de ondertekenaars is het Nederlandse NLdigital, een collectief dat spreekt in naam van ruim 600 bedrijven die betrokken zijn in de digitale transformatie van Nederland. Anderen zijn het Duitse Bundesverband deutscher Banken en de Digital Poland Association.

