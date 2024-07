Cognizant Neuro Edge moet organisaties eenvoudig edge-compute laten benutten

Cognizant breidt de Neuro-suite uit naar de edge. Hiermee moeten organisaties veel minder afhankelijk zijn van gecentraliseerde servers on-prem of in de cloud. De doelstelling: om GenAI ook aan de edge volledig uit te kunnen rollen.

Cognizant haalt een grote variëteit aan potentiële toepassingen aan voor het nieuwe Neuro Edge. Zo kan het artsen helpen om in real-time beslissingen te maken op basis van diagnostische sensoren, voorspelt het storingen in fabrieken en maakt het diefstalpreventie mogelijk via computer vision met camerabeelden.

Edge nog niet benut

Het zijn geen nieuwe concepten omtrent edge-compute; inmiddels is al lang en breed duidelijk dat er veel onbenutte mogelijkheden bij dit gedeelte van de IT-infrastructuur zitten. Het daadwerkelijk deployen van dergelijke functionaliteit blijft echter lastig, waar Cognizant met Neuro Edge bij wil helpen.

“Bedrijven maken steeds meer gebruik van edge computing om het reactievermogen van hun wijdverspreide apparaten te verbeteren en relevante inzichten te halen uit de data die ze genereren”, laat Vibha Rustagi weten, Global Head of IoT and Engineering bij Cognizant.

“Cognizant Neuro Edge is een krachtig voorbeeld van Cognizants expertise in het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor het combineren van on-board computing en de verwerking met clouddiensten. Met dit platform kunnen bedrijven een breed scala aan generatieve AI-voordelen realiseren op het gebied van operationele efficiëntie, kostenbesparing en risicobeheer.”

Volgens Cognizant is Neuro Edge geschikt voor alle industrieëen. Het is cloud-agnostisch en zou geen problemen moeten ondervinden met een hybride- of multi-cloud omgeving.

Kansen van AI

Cognizant heeft een uitgesproken mening over de kansen rondom AI, zoals bleek uit ons recent gesprek met diens CEO Ravi Kumar. Het zal veel werkvelden opschudden, maar pakt per werksoort sterk verschillend uit. Neuro Edge lijkt vooral een toepassing die kansen met AI benut die voorheen simpelweg buiten het zicht van IT’ers en andere werknemers was. Preventief onderhoud, het stroomlijnen van logistieke operaties en het inspelen op weersomstandigheden binnen energiecentrales zijn zaken waar een mens zonder data extreem weinig inzicht in kan hebben.

Edge-oplossingen die zich richten op AI zijn inmiddels in verschillende soorten en maten beschikbaar. Het benutten van deze gedistribueerde compute kan via een vendor als Scale Computing, dat met het eigen platform volop gemikt heeft op edge.

