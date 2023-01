Microsoft boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van ruim 48 miljard euro (52,7 miljard dollar), een groei van 2 procent jaar-op-jaar. De financiële cijfers vallen hoger uit dan analisten verwachtten.

De meeste omzet haalde Microsoft het afgelopen kwartaal uit zijn cloudactiviteiten. Dit marktsegment nam in het betreffende kwartaal met 18 procent toe tot een bedrag van 21,5 miljard dollar. Binnen dit segment nam de server- en clouddienstenbusiness toe met 20 procent en Azure en andere clouddiensten met 31 procent.

Meer omzet uit Office

Een ander goed presterend Microsoft-onderdeel is de Productivity en Business Processes-divisie. De omzet in het fiscale tweede kwartaal van 2023 in dit marktsegment kwam uit op 17 miljard dollar of 7 procent meer. Hoewel de omzet uit bijvoorbeeld MS Teams afnamen, groeide de omzet uit andere Office-diensten. Ook het aantal Microsoft 365 Consumer-abonnementen nam toe. Een ander lucratief segment binnen deze divisie is LinkedIn. De omzet uit dit zakelijke social mediaplatform groeide in het bewuste kwartaal met 10 procent.

Tegenvallende consumentendivisie

Helaas moest de techgigant in het kwartaal ook negatief resultaat accepteren. De consumentendivisie, met onder meer de licenties voor Windows en de Xbox-gamingconsole, zag de omzet met 19 procent dalen. Onder meer is dit resultaat de oorzaak van de teruglopende pc-verkoop.

De tegenvallende omzet uit het gaming-segment komt volgens Microsoft door het zeer sterke voorafgaande eerste fiscale kwartaal van 2023. Toen werden veel nieuwe spellen uitgebracht en werden een aantal nieuwe samenwerkingen op gamegebied aangegaan.

Tip: CEO bevestigt: Microsoft gaat 10.000 werknemers ontslaan