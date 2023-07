Big tech profiteert van de continue beweging naar de cloud. Zowel Google als Microsoft zagen forse omzetstijgingen in deze sector, mede dankzij de explosieve toename in AI-investeringen.

Het vorige kwartaal kwamen we met het nieuws dat Google Cloud voor het eerst winstgevend was geworden. De fiscale resultaten zijn nu bij Google en concurrent Microsoft ook over het algemeen positief, waarbij cloud voor de grootste winsten zorgde.

Microsoft presteert boven verwachtingen

Microsoft stipt zelf aan dat de resultaten voor het fiscale kwartaal (tot eind juni) dankzij de eigen clouddivisie zo positief zijn. Microsoft Cloud boekte een omzet van 30,3 miljard dollar (27,4 miljard euro), dat 21 procent meer was dan precies een jaar geleden.

Het biedt een schril contrast met de omzet door de verkoop van Windows-licenties en apparatuur, die 4 procent afnam.

In algemene zin gaat het beter dan verwacht voor Redmond: daar waar Wall Street had gerekend op een kwartaalomzet van 55,47 miljard dollar (50,12 miljard euro), harkte het 56,2 miljard binnen (50,78 miljard euro). De totale winstcijfers voor het financiële kwartaal betroffen 20,1 miljard (18,16 miljard euro), dat een 20 procent stijging markeert ten opzichte van het vorige kwartaal.

Google Cloud: al twee kwartalen winstgevend

Net als bij Microsoft zijn de geluiden bij de kwartaalcijfers van Google positief. De winst van Google Cloud was de afgelopen drie maanden 395 miljoen dollar (356,91 miljoen euro), een reusachtig verschil ten opzichte van de bijna 1 miljard die het verloor over dezelfde periode een jaar geleden.

De omzet van Google Cloud steeg dit kwartaal met 28 procent, naar meer dan 8 miljard dollar (7,2 miljard euro). Volgens Google-CEO Sundar Pichai is het gebruik van de eigen cloud-infrastructuur door derden om AI-modellen te trainen een belangrijke bron voor nieuwe klanten. Google’s moederbedrijf Alphabet zag de omzet stijgen met 7 procent naar 74,6 miljard dollar (67,4 miljard euro) dit kwartaal.

Kentering

Na de enorme groei tijdens de coronapandemie heeft het even geduurd voordat er weer positieve signalen vanuit de techsector kwam. Dankzij de AI-hype die startte met ChatGPT zijn veel big tech-bedrijven toch al even beter gepositioneerd om hier een kentering in te laten gebeuren. Eerder dit jaar wist Nvidia de reusachtige vraag naar AI-hardware om te zetten naar een marktwaarde van meer dan 1 biljoen dollar, een unicum.

