Devoteam neemt ServiceNow-kenner Eraneos uit Amsterdam over

IT-consultancybedrijf Devoteam koopt het Nederlandse Eraneos Technology. Daarmee richt het zich op een bredere ServiceNow-expertise voor de EMEA-regio en speelt het in op de toenemende vraag naar het ServiceNow-platform.

ServiceNow is één van de vijf partners van Devoteam, naast de drie grote hyperscalers (AWS/Microsoft/Google Cloud) en Salesforce. Martijn van Veen, Managing Director van Devoteam binnen de Benelux, stelt dat de overname inspeelt op de groeiende vraag naar ServiceNow binnen Nederland. “ServiceNow complementeert onze IT consultancy services door enerzijds het schakelpunt te zijn tussen business en IT, en anderzijds als portaal te dienen voor het aanspreken van AI technologie door business stakeholders,” aldus Van Veen.

Breed pakket

Devoteam positioneert zich als een veelzijdige consultancyfirma met bredere expertise in de techwereld. Overnames liggen daarbij voor de hand om direct extra kennis in huis te hebben. Ook voor Eraneos Technology is het een grote stap, weet Olivier Cramer, Business Development Manager bij het bedrijf. “Het toetreden tot Devoteam is een uitstekende kans voor Eraneos Technology Netherlands om zich nog verder te ontwikkelen rondom de kern van het platform-portfolio. Deel uitmaken van een groter team van ServiceNow-experts stelt ons in staat om ons te concentreren op de technologie en de groeikansen te benutten die gepaard gaan met het behoren tot een toonaangevende Europese organisatie.”

Devoteam vermoedt dat AI een “nieuw tijdperk” inluidt voor Service Management, waardoor de grens tussen business en IT verder vervaagt. “In dit nieuwe tijdperk stelt een platform als ServiceNow business-gebruikers in staat om gebruik te maken van deze nieuwe AI functies en directe aanspraak te maken op innovatieve technologie,” zoals het bedrijf het verwoordt.

Overnames, overnames

Ook ServiceNow zelf heeft eerder dit jaar een Nederlandse speler overgenomen in de vorm van 4Industry uit Utrecht. Naast die overname bemachtigde ServiceNow daarmee de Smart Daily Management-app verworven, een medewerkersapplicatie ontwikkeld door EY (voorheen Ernst & Young). In 2023 was ook UltimateSuite uit Tsjechië ingelijfd.