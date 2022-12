De Belgische operator Proximus gaat eind 2024 zijn 3G-netwerk afschakelen. De vrijgekomen mobiele bandbreedte zal worden ingezet voor het versterken van de bestaande 4G- en 5G-netwerken.

Met de aankondiging volgt de Belgische operators concurrenten Orange Belgium en Telenet/Base. Ook deze twee operators hebben aangekondigd hun 3G-netwerk uit te faseren. Telenet/Base gaat zijn 3G-netwerk in september 2024 afschakelen en Orange Belgium doet dit in de periode medio 2023 tot 2025.

Meer spectrum voor 4- en 5G

De afschakeling van het eigen 3G-netwerk is volgens Proximus noodzakelijk om een beter mobiele spectrum voor zijn 4G- en 5G-netwerken te realiseren. Voor het bieden van de beste mobiele ervaring aan klanten wil de Belgische operator zich de komende jaren focussen op deze twee mobiele technologieën.

Afgenomen gebruik 3G

Bovendien signaleert Proximus dat de meerderheid van zijn klanten inmiddels over een 4G- of 5G-toestel beschikt. Ongeveer 2 procent van al het dataverkeer zou nog via 3G verlopen. Vaak hebben de klanten van de operator die 3G gebruiken ook 4G-connectiviteit, zodat die makkelijk kunnen overschakelen.

Zakelijke klanten met data-applicaties en IoT-oplossingen via 3G worden door de operator geïnformeerd over mogelijk alternatieven. Bellen en sms’en via een op 3G gebaseerd toestel blijft via 2G mogelijk op het Proximus-netwerk. De 2G-ondesteuning is tot 2027 gewaarborgd.

