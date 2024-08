Vultr lanceert branchegerichte industry cloud voor retail en media

Vultr lanceert industry cloud die cloud computing-oplossingen biedt, aangepast aan de noden en vereisten van verschillende branches. AI-oplossingen moeten op deze manier sneller extra meerwaarde bieden.

Industry cloud is specifiek aangepast op de wettelijke vereisten in retail, productie, gezondheidszorg, media, telecommunicatie en financiële sectoren. De cloud computing-oplossingen die industry cloud levert, zorgen dat deze branches hun infrastructuur kunnen optimaliseren. De optimalisatie is mogelijk door het Vultr-aanbod van cloudinfrastructuur dat wereldwijd aanwezig is, in combinatie met 32 datacenterlocaties in de cloud.

“Hoewel onze klanten uit verschillende sectoren komen, eisen ze allemaal uitmuntendheid als het gaat om hun cloudoplossingen. Om dit te bereiken hebben de CIO’s en CTO’s van vandaag schaalbare, betrouwbare en branchespecifieke cloudoplossingen nodig om hun digitale en AI-transformatie te versnellen”, zegt Kevin Cochrane, CMO van Vultr.

Specifieke behoeften

Iedere sector heeft specifieke behoeften, maar verwachten wel allemaal goede cloud-infrastructuur. Die infrastructuur moet bijvoorbeeld flexibel zijn om vraagschommelingen op te vangen in retail, maar ook real-time zodat de productie zijn inventaris steeds up-to-date heeft.

Vultr heeft een breder aanbod van specifieke cloud-inrichtingen gericht op de noden van specifieke klanten. Eerder dit jaar lanceerde Sovereign Cloud en Private Cloud om onderzoeksinstellingen en overheden te ondersteunen bij datasoevereiniteit.

Organisaties uit de mediasector kwamen dit jaar ook al aan hun noden voor het veilig en snel distribueren van media via het Vultr CDN-platform. In de oplossing die nu lanceert wordt wordt niet zozeer aan de rand van het netwerk gewerkt, maar komen wel high-performance computing resources beschikbaar.

