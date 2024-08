Ook Saoedi-Arabië doet gooi naar sleutelrol in chipindustrie

Taiwan domineert de wereldwijde chipproductie, terwijl China, Zuid-Korea, de VS en Japan op grote afstand volgen. Nederland heeft met de machines van ASML ook een cruciale rol opgeëist. Ook Saoedi-Arabië is op jacht naar een eigen, zelfs zelfvoorzienend, chip-ecosysteem.

De ambities van Saoedi-Arabië zijn te vatten onder het zogeheten Vision 2030-initiatief. Dit behelst een groot aantal investeringen, waaronder het Alat-project dat omgerekend 8,5 miljard euro bijlegt. Tegen 2030 moet het op zichzelf al 39.000 banen hebben gecreëerd.

Eerder lanceerde de Midden-Oosterse staat al een kersverse National Semiconductor Hub. Het belangrijkste wapenfeit van dit initiatief is om ten minste 50 bedrijven aan te trekken die halfgeleiders ontwerpen.

Bondgenoten

We berichtten al begin dit jaar over het feit dat OpenAI-CEO Sam Altman geïnteresseerd is in het chippotentieel van het Midden-Oosten. Hij was op bezoek bij de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en benadrukte het belang van AI-infrastructuur in de regio. Deel daarvan was een zoektocht van de OpenAI-topman naar geldschieters voor een eventuele eigen AI-chip. Altman’s ambities overschrijden de grenzen van de VAE: er zou een wereldwijde coalitie van zowel nationale overheden als bedrijven nodig zijn om AI-technologie volledig te benutten.

Interesse in het Midden-Oosten is er op dit gebied dus al. Toch is er sprake van zeer uiteenlopende belangen. De plannen van Sam Altman om AI-chips te bouwen, zouden uitgaan van de productiecapaciteit van TSMC. Ondertussen hoopt Saoedi-Arabië zelf juist een rol van betekenis te gaan spelen voor deze productie, iets dat een plan voor op de langere termijn is. Intel, dat al twee jaar ambieert om een volwaardige TSMC-concurrent te worden, heeft bijvoorbeeld nog steeds bovenal grote investeringen te maken voordat het op grote schaal interessant wordt voor chipklanten.

Nationaal belang

Saoedi-Arabië zal moeten opboksen tegen de ambitieuze plannen in Europa en de VS om hun aandeel in de chipproductie te vergroten, veelal via faciliteiten van TSMC en Intel. De Saoedi-Arabiërs kunnen zowel chipontwerpers als deze chipfabrikanten proberen aan te trekken, maar de concurrentiestrijd is al significant.

In eigen land gelooft econoom Talat Hafiz dat Saoedi-Arabië veel voordelen kent. Het land investeert fors in sectoren die afhankelijk zijn van chips, zoals AI, 5G en de automotive-wereld. De energievoorraden zouden in ieder geval geen probleem moeten zijn, melden verschillende bronnen aan Arab News. Het groeiplan mikt op een net zo significante economische impact voor Saoedi-Arabië als dat van olie. Aan ambities geen gebrek dus.

