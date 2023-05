Britse premier Rishi Sunak komt met een investeringsstrategie van 1 miljard pond (1,15 miljard euro) voor de nationale chipindustrie. Het geld moet zorgen voor het inhalen van de achterstand die het land in de hevige wereldwijde concurrentiestrijd heeft opgelopen.

In plaats van rechtstreeks te concurreren met de aanzienlijke productiesubsidies van de Verenigde Staten en de Europese Unie, zal de strategie gebruik maken van de bestaande sterke punten van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van ontwerp en samengestelde halfgeleiders. Belangrijke clusters in de Britse chipindustrie zijn Cambridgeshire en Zuid-Wales.

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat de wereldeconomie sterk afhankelijk is van Chinese en Taiwanese fabrikanten voor halfgeleiders. Deze landen maken een integrerend deel uit van alles van iPhones tot raketsystemen.

Kans op conflict in Taiwan heeft chipsrace ontketend

De regering heeft tussen nu en 2025 ongeveer 200 miljoen pond (230 miljoen euro) aan financiering toegezegd. Een aanzienlijk deel is bestemd voor het opzetten van een National Semiconductor Infrastructure Initiative. Dit initiatief moet het potentieel van Britse chipbedrijven ontsluiten. Bovendien omvat het plannen voor de bouw van een ‘open fab’ voor samengestelde halfgeleiders, een essentiële vraag van de industrie.

Hoewel de strategie de nadruk legt op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van elektrotechniek en computerwetenschappen, ontbreken met name details over het immigratiebeleid of visa voor hoogopgeleide werknemers, ondanks de waarschuwingen van de industrie voor een tekort aan talent.

Scott White, uitvoerend directeur van het halfgeleiderbedrijf Pragmatic, zei te verwachten dat hij met de regering zou samenwerken bij de uitvoering van de strategie. Hij wees echter op het ontbreken van informatie over commerciële productie, waardoor bedrijven als die van hem tot later dit jaar moeten wachten op stimulansen om zich in het land te vestigen.

Een confederatie van fabrieken die chips nodig hebben

De regering is van plan internationale partnerschappen aan te moedigen als onderdeel van haar investeringen, waarbij Japan de eerste samenwerkingspartner is, zoals Sunak tijdens de G7-top uiteenzette. Britse ambtenaren geloven dat de sterke punten van Japan op het gebied van productie een aanvulling vormen op de deskundigheid van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van ontwerp.

Sunak verklaarde: “Door de capaciteiten en veerkracht van onze toonaangevende halfgeleiderindustrie te vergroten, zullen we onze economie laten groeien, nieuwe banen creëren en in de voorhoede blijven van nieuwe technologische doorbraken.”

Het Verenigd Koninkrijk voert ook gesprekken met Zuid-Korea, de Verenigde Staten en de Europese Unie, die allemaal aanzienlijke investeringen doen in de industrie.

