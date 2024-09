Springboard Network uit Emmeloord neemt Duits system.de over

Springboard Network wil verder groeien als Europees label van Cisco-bedrijven. Het aantrekken van system.de biedt de kans om een nieuwe markt aan te boren.

Het Duitse system.de helpt bedrijven bij het implementeren en beheren van Cisco-oplossingen. Inmiddels bestaat het bedrijf bijna 30 jaar en heeft het veel ervaring opgedaan in het leveren van diensten aan grote instellingen. Bij system.de werken gecertificeerde engineers, die bijna het Cisco Gold Partner-niveau hebben bereikt. Het daadwerkelijk behalen van deze status is nu een ambitie, om het hoge implementatieniveau te onderstrepen.

Dit moet gebeuren onder de vlag van Springboard Network, een partij met een Nederlands tintje. Cisco-partner Avit Group uit Vianen richtte deze groep op, samen met het Deense Wingmen. Ook de Nederlandse investeerder Quandrum Capital zit achter Springboard Network.

Kansen in Duitsland

Springboard Network hoopt met de overname van system.de verder te groeien in Europa. Eerder deze maand werd Friday Networks uit Noorwegen overgenomen. Nu voegt system.de zich bij de groep als partij die voor groei kan zorgen in Duitsland, de grootste IT-markt van Europa. “Wij beschouwen Duitsland als cruciaal voor onze langetermijnstrategie en kijken ernaar uit om de sterke traditie van system.de voort te zetten en tegelijkertijd ons bereik in het hele land uit te breiden”, aldus Springboard Network-CEO Kåre Christensen.

Het is niet bekend hoeveel Springboard Network voor system.de betaalt.

Tip: Nederlands Friss neemt Polonious over