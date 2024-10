Decentrale cloud van ICN daagt AWS uit

De decentrale cloud moet grootmachten AWS, Azure en Google Cloud te lijf gaan. Impossible Cloud Network (ICN) sorteert hierop voor met een testnet.

Het testnet is bedoeld om gebruikers te laten proeven en te laten sleutelen aan de ICN-cloud. In 2025 moet het “mainnet” verschijnen, dat de cloud op Web3-basis uitrolt.

Web3 draait om een gedistribueerd online netwerk waarin er geen hyperscaler zoals AWS of Azure organisaties bedient. Sommige partijen willen nog verder gaan, zoals het initiatief van TBD om Web5 te lanceren.

AWS-alternatief

“Ons testnet is ontworpen om een sterke community aan boord te halen die ons zal helpen de volgende leider in de cloud te bouwen, met een focus op het stimuleren van de adoptie van web3 door bedrijven,” zegt Kai Wawrzinek, medeoprichter van ICN. “Door met echte klanten aan echte projecten te werken en echte inkomsten te genereren, leggen we de basis voor iets groters – niet morgen, maar vandaag. Het mainnet is ons uiteindelijke doel en het testnet is een stap in de richting van het realiseren van onze visie om een gedecentraliseerd alternatief voor AWS te worden.”

Het testnet is bedoeld om het platform stabiel en geraffineerd op te leveren in 2025 en om in te spelen op de daadwerkelijke behoeftes van de IT-wereld. Bug reports, feature testing en engagement worden beloond met tokens voor later gebruik. ICN noemt dit een “FairDrop”-mechanisme. Feitelijk is het het decentrale equivalent van cloudcredits.

Kans van slagen?

De aanpak van ICN komt als geroepen, indien het praktisch inzetbaar is. Een decentrale cloud zou immers de immense druk op resources verdelen en benutten waar mogelijk, zonder afhankelijk te zijn van specifieke cloudregio’s. Toch is het knap lastig een ecosysteem te bouwen dat echt concurreert met AWS, Azure en Google Cloud qua features en eenvoud van gebruik.

