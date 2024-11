ASML zit weer in de lift: is de rust wedergekeerd?

Amerikaanse regels omtrent chipapparatuur zijn minder streng tegenover China dan verwacht. Het levert voor Nederlandse partijen als ASML, ASMI en BE Semiconductor groene cijfers op de beurs op. Maar is de positiviteit terecht?

ASML kreeg er vorige maand flink van langs op de beurs nadat het te vroeg de eigen kwartaalcijfers had gepubliceerd. Inmiddels zijn de aandelen weer zo goed als hersteld in waarde, en het bedrijf uit Veldhoven heeft daarnaast positieve vooruitzichten op de lange termijn. Het is mogelijk dat het namelijk 60 miljard euro aan verkopen in 2030 realiseert. En dankzij goed nieuws vanuit de Amerikaanse pers is de koers vandaag weer wat extra procenten in de lift.

Klein nieuwtje

Anonieme Bloomberg-bronnen melden nu dat het Chinese CXMT, gespecialiseerd in geheugenchips, niet op de Amerikaanse sanctielijst terechtkomt. Hier staat bijvoorbeeld Huawei wel op, met als gevolg dat de apparatuur niet in de VS verkocht mag worden.

CXMT (voorheen Innotron) is een oude bekende van ASML. In 2018 bezocht CEO Zhu Yiming ASML voor de mogelijke aanschaf van de meest geavanceerde chipapparatuur van destijds: EUV-lithografiemachines. Deze klasse van chipfabricage is echter nooit in China terechtgekomen door de handelsoorlog die sindsdien is geëscaleerd.

Nu CXMT gevrijwaard is van de sanctielijst, verandert er alsnog weinig. Nog steeds is de Amerikaanse regering van president Biden van plan nog zwaardere restricties aan te kondigen. Mogelijk gebeurt dit al volgende week. Voorafgaand aan deze restricties zouden beleidsmakers uit de VS intensief hebben onderhandeld met hun Nederlandse en Japanse bondgenoten. Het eindresultaat is een plan dat volgens analisten tegenover Bloomberg beter is dan een worst-case scenario.

ASML moet nog altijd zijn focus verleggen

Het is nog steeds zo dat China voor ASML de lucratiefste markt is en grofweg 50 procent van de totale verkoop representeert. Maar zelf heeft het bedrijf al toegegeven dat dit aandeel gaat zakken naar 20 procent in 2025. Met andere woorden: het chipbedrijf moet zich voorbereiden op een immense ommezwaai door de extra restricties.

Daar komt bovenop dat er weinig zicht is op verandering. Allereerst is premier Dick Schoof juist een voorstander van een harde opstelling tegenover China; dat is hij al jaren. Dit terwijl voormalig minister-president Mark Rutte juist weerstand bood tegen al te harde exportrestricties vanuit Amerika. In de Verenigde Staten is de wisseling van de wacht van president Biden naar president Trump ook in dit geval geen reden voor verandering. Het anti-China-beleid dat ingezet werd in Trump’s eerste termijn, werd door zijn opvolger gewoonweg voortgezet. ASML zal naar verwachting dus niet de komende jaren zijn meest lucratieve EUV-machines aan China kwijt kunnen.

