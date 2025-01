ASML-CEO: DeepSeek AI positief voor chipvraag

ASML-CEO Christophe Fouquet verwacht dat de ontwikkeling van AI-modellen zoals DeepSeek een positieve impact heeft op de vraag naar chips. Deze ontwikkeling zorgt voor een toenemende behoefte aan geavanceerde halfgeleiders die nodig zijn voor de modellen.

De groeiende vraag naar chips wordt volgens Fouquet gedreven door de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Afgelopen maandag was er echter een grote schok op de aandelenmarkt te zien voor chipfondsen, na de onverwacht goede prestaties van het Chinese DeepSeek. Daar kreeg de CEO van ASML een vraag over. “Wij geloven dat, gezien de omvang van ons bedrijf, de vraag meer zal komen van het gebruik van AI dan van het trainen van grote AI-modellen”, aldus Fouquet.

Lagere kosten

Volgens de CEO van ASML wordt het beeld van de uitgaven aan AI vertekend door de enorme investeringen van hyperscalers Google, Meta en Microsoft. Zij besteden miljarden dollars aan de bouw van datacenters vol geavanceerde chips. “Als je kijkt naar het aantal chips dat daarmee te maken heeft, is dat eigenlijk vrij klein”, legt Fouquet uit bij de presentatie van de financiële cijfers.

De CEO van ACML verwijst naar de chipbehoeften in verschillende situaties. Een AI-chip in een smartphone kost veel minder dan wat een hyperscaler ervoor betaalt. “Als de kosten niet omlaag gaan, kun je misschien een paar hele dure chips blijven verkopen en een paar mensen heel blij maken, maar je zult deze technologie in principe niet naar de massa brengen en het volume zal klein blijven”, reageert Fouquet. Om over DeepSeek te eindigen: “Ik weet niet precies wat DeepSeek wel of niet kan doen, maar ik zeg nogmaals: alles wat de kosten omlaag brengt, is op de lange termijn goed nieuws voor ASML.”

