Salesforce maakt een marktplaats voor uitstootrechten bekend. De aankomende Net Zero Marketplace helpt kopers bij het vinden en inkopen van betrouwbare carbon credits.

Europese organisaties zijn verplicht om hun uitstoot te beperken. Bedrijven kunnen de regels op meerdere manieren naleven. Een organisatie kan eigen initiatieven nemen, bijvoorbeeld met investeringen in hernieuwbare energie voor productieprocessen. Dat pad is niet voor iedereen weggelegd, want sommige bedrijven moeten vervuilen om overeind te blijven. ‘Carbon credits’, ofwel uitstootrechten, bieden uitkomst.

Carbon credits zijn een valuta voor uitstootrechten. Organisaties kunnen carbon credits genereren door CO2-verminderende projecten uit te voeren. Organisaties die te veel CO2 uitstoten kunnen carbon credits kopen. In principe koopt de afnemer het recht om te vervuilen. De transactie is een vorm van compensatie, want de koper maakt het voor de verkoper mogelijk om nog meer CO2 te verminderen.

Onderzoekers van McKinsley voorspellen dat de markt tegen 2030 50 miljard euro waard is. De handel van carbon credits neemt razendsnel toe, maar het proces is complex. Kopers en verkopers moeten aan de standaarden van overheden en internationale coalities voldoen. Salesforce wil het proces vergemakkelijken. Vandaar lanceert de organisatie Net Zero Marketplace, een platform voor het verhandelen van carbon credits.

Net Zero Marketplace

Het platform wordt een marktplaats, toegankelijk voor verkopers en kopers. Kopers ontvangen een overzicht van betrouwbare aanbieders, beschikbare carbon credits en een betalingssysteem voor aankopen. Verkopers krijgen de mogelijkheid om nieuwe klanten te bereiken.

Het platform is vanaf oktober 2022 beschikbaar in de Verenigde Staten. Salesforce deelde het nieuws op Dreamforce, een jaarlijkse conferentie. De organisatie bevestigde dat de oplossing met verloop van 2023 naar nieuwe markten uitbreidt, maar de releasedata werden niet gedeeld.

Lancering en Net Zero Cloud

“Het vinden en verifiëren van de kwaliteit van carbon credits kan moeilijk en tijdrovend zijn”, aldus Salesforce. “Net Zero Marketplace neemt onzekerheid weg door beoordelingen van derden te verzamelen en publiceren voor projecten.”

Kopers kunnen de beoordelingen van projecten overzichtelijk inzien. Gebruikers hebben geen betaalde licentie of account nodig om rond te kijken. “Dit niveau van transparantie helpt organisaties te bepalen welke carbon credits het beste voor hen zijn”, voegde Salesforce toe.

De eerste versie van Net Zero Marketplace biedt toegang tot de carbon credits van meer dan 70 projecten in 11 landen wereldwijd. Net Zero Marketplace integreert met Net Zero Cloud, een bestaande Salesforce-oplossing voor de administratie van CO2-uitstoot en CO2-compensatie.

