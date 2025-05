AMD verhoogt investeringen voor verdere groei

AMD heeft in het eerste kwartaal van 2025 sterke resultaten geboekt en kondigt aan fors meer te investeren in productontwikkeling, AI-oplossingen en go-to-marketstrategieën.

Ondanks economische onzekerheden ziet het bedrijf volop kansen om marktaandeel te vergroten in zowel de datacenter-, client- als AI-markt. Dit bleek tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers.

De kwartaalomzet kwam uit op 7,4 miljard dollar, een daling van 3 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, maar een stijging van 36 procent op jaarbasis. Die groei werd vooral gedreven door sterke prestaties van de Instinct GPU’s en EPYC CPU’s voor datacenters, en Ryzen CPU’s voor pc’s. De operationele winst groeide met 57 procent op jaarbasis tot 1,7 miljard dollar. De brutowinstmarge bleef stabiel op 54 procent.

CEO Lisa Su (foto) ziet de huidige markt als een strategisch moment. AMD breidt zijn investeringen uit in AI-software, schaalbare datacenteroplossingen en de technologische roadmap. Daarbij speelt de recente overname van ZT Systems een sleutelrol in het versnellen van nieuwe GPU-architecturen, waaronder de aankomende MI350 en MI400.

Forse groei bij datacenters

De datacenterdivisie kende een omzetgroei van 57 procent naar 3,7 miljard dollar. EPYC-processoren blijven populair bij cloudproviders en grote bedrijven. Inmiddels draaien alle top 10 telecombedrijven en negen van de tien grootste autofabrikanten op EPYC-gebaseerde platforms. Ook de vraag naar Instinct GPU’s voor AI-toepassingen groeit snel, met uitbreiding naar generatieve AI, zoekopdrachten en aanbevelingssystemen.

AMD versnelt bovendien het tempo waarin updates voor zijn AI-softwarestack ROCm verschijnen. Dat is niet langer elk kwartaal, maar elke twee weken. Deze updates bieden directe ondersteuning voor nieuwe trainings- en inferentieworkloads.

Ook de client-divisie presteerde sterk. De omzet groeide met 68 procent op jaarbasis, mede dankzij een toename van high-end desktop- en laptopprocessors. Vooral de verkoop van Ryzen Pro-processors aan zakelijke klanten zat flink in de lift. Partners als HP, Lenovo, Dell en Asus brachten fors meer AMD-systemen uit, wat leidde tot een sterke vraag in sectoren als energie, telecom en gezondheidszorg. De embedded-divisie kende een lichte daling van 3 procent, maar AMD verwacht hier herstel in de tweede helft van 2025, met name in communicatie- en luchtvaarttoepassingen.

AMD blijft optimistisch over de toekomst en verwacht ook in de komende kwartalen solide groei, mede dankzij zijn brede productportfolio en verhoogde investeringen in strategische technologieën.