AOL trekt stekker uit dial-up dienst

AOL zet op 30 september definitief een punt achter zijn inbelinternetdienst. Deze technologie stond decennialang symbool voor de vroege dagen van het internet. Daarmee komt er na 34 jaar een einde aan een dienst die begon in 1991. Destijds waren thuiscomputers aan een snelle opmars bezig.

Dit schrijf AOL op de eigen website. In de jaren negentig was America Online, zoals het bedrijf toen nog heette, wereldwijd bekend om de gratis installatie-cdâ€™s (foto) die overal opdoken. Ze brachten miljoenen gebruikers voor het eerst online. De kenmerkende piep- en kraakgeluiden van de modem, vaak gevolgd door de bekende melding Youâ€™ve got mail!, vormden voor velen de eerste kennismaking met het wereldwijde web. Het bedrijf wijzigde in 2006 zijn naam officieel naar AOL.

AOL verklaart dat het zijn producten en diensten regelmatig beoordeelt. Op basis daarvan beÃ«indigt het bedrijf eind volgende maand de inbelinternetdienst. Het gebruik van een gewone telefoonlijn voor internettoegang is inmiddels door moderne, draadloze en razendsnelle verbindingen volledig verdrongen.

Hoeveel mensen de dienst nog gebruiken vertelt AOL niet. Cijfers van de Amerikaanse volkstelling tonen dat in 2019 nog ongeveer 265.000 Amerikanen uitsluitend via dial-up verbonden waren. Dat kwam neer op zoâ€™n twee procent van de huishoudens met een internetabonnement. In 1995 telde het bedrijf nog tien miljoen klanten; in 2015, toen Verizon AOL overnam voor 4,4 miljard dollar, waren dat er 2,1 miljoen.

Meerdere overnames

Na de mislukte fusie met Time Warner in 2000 en de latere afsplitsing in 2009, kwam AOL in 2015 onder de vlag van Verizon. In 2021 verkocht Verizon AOL samen met Yahoo aan investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor vijf miljard dollar. AOL valt sindsdien onder Yahoo, dat nu dus het laatste hoofdstuk van de inbelgeschiedenis schrijft.

Met de sluiting verdwijnt een van de meest herkenbare relicten van het internet uit de jaren negentig en vroege jaren 2000.