Nvidia onder vuur door Duitse patentaanklacht

Het Duitse supercomputerbedrijf ParTec AG heeft zijn juridische strijd tegen Nvidia verder opgevoerd met een derde aanklacht wegens patentinbreuk.Â

De zaak is ingediend bij het Unified Patent Court in MÃ¼nchen en richt zich specifiek op Nvidiaâ€™s DGX-supercomputers. Deze systemen vormen een belangrijk onderdeel van AI-infrastructuur die wordt ingezet in onder meer de gezondheidszorg, auto-industrie en financiÃ«le sector.

Volgens ParTec draait het conflict om een patent op de eigen dynamische Modular System Architecture (dMSA). Deze technologie maakt het mogelijk dat verschillende typen microprocessors, zoals CPUâ€™s en GPUâ€™s, in realtime samenwerken en rekenlasten verdelen, ook tijdens lopende berekeningen. De architectuur speelt een cruciale rol in AI-supercomputers, waar efficiÃ«nte samenwerking tussen processoren noodzakelijk is voor het verwerken van grote hoeveelheden data.

De dMSA-technologie wordt al gebruikt in enkele van de grootste Europese supercomputers en geldt als een belangrijk bouwblok voor de volgende generatie AI-systemen. ParTec zegt dat het in 2019 met Nvidia in gesprek ging over mogelijke samenwerking en daarbij informatie deelde over de gepatenteerde ParaStation-software en dMSA. Hoewel Nvidia afzag van gezamenlijke ontwikkeling van GPUâ€™s, werkten beide partijen nog enige tijd samen aan projecten waarbij Nvidia GPUâ€™s leverde.

Sinds ParTec echter meerdere rechtszaken is gestart, waaronder een prominente zaak tegen Microsoft in Texas, heeft Nvidia de gesprekken over toekomstige leveringen voor Europese supercomputerprojecten stopgezet. In de huidige zaak wil ParTec dat Nvidia stopt met de verkoop van DGX-systemen in achttien Europese landen waar het bedrijf octrooibescherming heeft. Ook eist ParTec inzage in verkoopgegevens en een schadevergoeding.

Afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven

Volgens ParTec-directie is de kwestie niet alleen een juridisch geschil, maar ook een symptoom van een bredere afhankelijkheid van Europese AI-projecten van Amerikaanse technologiebedrijven. Het bedrijf vreest dat deze dominantie de concurrentiekracht van Europa in de hightechsector kan verzwakken.

De uitkomst van het proces kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de AI-hardwaremarkt, schrijft Tom’s Hardware. Als ParTec in het gelijk wordt gesteld, kan dat Nvidia dwingen zijn AI-systemen voor de Europese markt te herontwerpen of licentieovereenkomsten te sluiten. Dit zou de concurrentieverhoudingen in de sector kunnen veranderen.

ParTec erkent dat het zelf financiÃ«le uitdagingen kent, maar benadrukt dat het zijn inspanningen voor de ontwikkeling van Europese supercomputercapaciteiten zal voortzetten, waaronder projecten op het gebied van AI en kwantumcomputing. Het bedrijf ziet de verdediging van het dMSA-patent als een middel om inkomsten veilig te stellen en bredere toepassing van zijn modulaire computertechnologie te bevorderen.