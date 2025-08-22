Meta sluit megadeal van 10 miljard met Google Cloud

De komende zes jaar kan Meta terecht bij Google Cloud voor haar compute-wensen. Na geleidelijk de eigen datacentercapaciteit te hebben afgebouwd, is het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg alsnog bereid om zelf AI-infrastructuur uit te bouwen.

Meta heeft onlangs 2 miljard dollar aan datacenter-infrastructuur afgestoten. Daarvoor moest er ruimte komen voor andere investeringen. Nu is gebleken hoe die financiÃ«le slagkracht eruitziet: een enorme hoeveelheid capaciteit inkopen bij Google Cloud.

Zowel Meta als Google investeren zwaar in de vermeende race naar AGI (Artificial General Intelligence). Meta reorganiseerde onlangs zijn AI-divisie onder de nieuwe koepel Meta Superintelligence Labs, bestaande uit vier gespecialiseerde teams. Het heeft gejaagd op talent bij concurrenten, van Google tot OpenAI, maar heeft dit proces inmiddels voltooid. Zo lijkt het tenminste: Meta heeft namelijk een aanwervingstop ingeluid.

CEO Mark Zuckerberg kondigde in juli al aan dat Meta zijn jaarlijkse kapitaaluitgaven verhoogde tot ergens tussen de 66 en 72 miljard dollar. Het bedrijf zoekt daarnaast externe partners om de massale infrastructuur voor AI-ontwikkeling te helpen financieren.

Google Cloud wint terrein

Voor Google betekent de megadeal wederom een grote overwinning in de strijd om marktaandeel in de public cloudmarkt. Het bedrijf behaalde in het tweede kwartaal een groei van 32 procent voor zijn clouddivisie, wat de verwachtingen overtrof. Het is al sinds de uitbouw van GCP ruim een decennium geleden de nummer drie achter AWS en Azure. De afstand is groot: Microsofts cloud is al ongeveer twee keer zo groot qua marktaandeel met 24 procent, terwijl AWS ongeveer een derde van de totale public cloudmarkt ter wereld zou bezitten.

De nieuwe deal volgt op een eerdere grote overeenkomst met OpenAI, waarbij Google Cloud eveneens rekencapaciteit levert aan een directe concurrent op AI-gebied. De strategie om tegelijkertijd concurrent en partner te zijn, lijkt vruchten af te werpen. Hoogstwaarschijnlijk kan het bedrijf van CEO Sundar Pichai de belangen goed scheiden tussen de AI-wedloop en de cloudmarkt. Een betalende klant is immers een betalende klant.

Strategische samenwerking tussen rivalen

Meta zal volgens bronnen van The Information gebruikmaken van Google’s volledige pakket aan clouddiensten. De details zijn wat karig, want het zou gaan om de hardware, networking en storage, maar dat hoort eigenlijk gewoon bij volwaardig cloudgebruik van een grote techspelers als Meta. De aanschaf van de capaciteit is niet los te zien van Meta’s plannen om zelfredzame AI-capaciteit uit te bouwen, een project dat nog jaren zal duren. Het maakt de hardware-mogelijkheden van het social media-bedrijf in ieder geval diverser, een logische zet.