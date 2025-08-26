Broadcom maakt VMware AI-native met VCF 9 en Private AI Services

VMware Cloud Foundation 9.0 wordt een AI-native platform met Private AI Services die standaard zijn inbegrepen. Broadcom positioneert de private cloud als alternatief voor kostbare public cloud-strategieÃ«n.

Negen van de top 10 Fortune 500-bedrijven maakt gebruik van VCF. De VCF 9-adoptie onder Fortune 500-bedrijven demonstreert volgens Broadcom het succes van de nieuwe VMware-strategie. Met meer dan 100 miljoen VCF-core licenties wereldwijd hebben grote organisaties significant vertrouwen getoond in het platform.

VCF transformeert naar AI-native platform

VMware Cloud Foundation 9.0 is ook een wijziging in Broadcoms strategie met AI. Private AI Services worden standaard onderdeel van VCF, waardoor organisaties zonder extra kosten een geÃ¯ntegreerd platform krijgen voor zowel AI- als traditionele workloads.

Krish Prasad, senior vice president bij VMware Cloud Foundation Division van Broadcom, stelt dat klanten hun cloudstrategieÃ«n opnieuw evalueren en private clouds nu verder uitbouwen. Onder meer om kosten efficiente AI implementaties te realiseren.

Toekomstige AI-innovaties op de roadmap

Broadcom biedt VCF-klanten vanaf het eerste kwartaal van 2026 toegang tot VMware Private AI Services. Deze native AI-services omvatten GPU Monitoring, Model Store, Model Runtime, Agent Builder, Vector Database en Data Indexing/Retrieval. Het versterkt privacy en security, vereenvoudigt infrastructuur en stroomlijnt modeldeployment.

Verschillende AI-innovaties staan bovendien op de planning. VCF Intelligent Assist, momenteel in tech preview, wordt een AI-gedreven supportassistent die problemen sneller diagnosticeert door Broadcoms kennisbank te raadplegen. Model Context Protocol-ondersteuning biedt governance en security voor MCP-integraties met diverse tools zoals Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, ServiceNow, Github en Slack. MCP biedt de mogelijkheid aan een AI om direct te communiceren met een databron.

Multi-accelerator Model Runtime maakt flexibele AI-modeldeployment mogelijk op zowel AMD- als Nvidia-GPU’s, zonder dat daarbij een refactoring van AI-applicaties nodig is. Multi-tenant Models-as-a-Service realiseert TCO-besparingen door tenants binnen Ã©Ã©n omgeving modellen veilig te laten delen met volledige data-isolatie.

Strategische hardware-partnerships uitgebreid

Nvidia en Broadcom verdiepen hun samenwerking voor de integratie van de nieuwste GPU-, CPU- en networking-innovaties in VCF. Ondersteuning voor Nvidia Blackwell Architecture, RTX Pro 6000 en ConnectX7-NIC’s maakt next-generation AI-modellen mogelijk op de nieuwste hardware.

Parallel daaraan werkt ook AMD met Broadcom samen voor enterprise AI-infrastructuur. Klanten kunnen VCF combineren met AMD ROCm Enterprise AI-software en Instinct MI350 Series GPU’s voor fine-tuning van large language models en RAG-workflows binnen eigen datacenters.

Betere productiviteit voor ontwikkelaars

VCF moet het levens van ontwikkelaars ook eenvoudiger gaan maken. De focus moet liggen op applicaties en niet op infrastructuur. De vSphere Kubernetes Service (VKS) biedt nu een enterprise Kubernetes omgeving voor betere applicatie ontwikkeling in de private cloud.

De belangrijkste verbeteringen hierin zijn ondersteuning van S3 Object Store binnen vSAN zonder dat hiervoor een third party nodig is. Na al die jaren gaat vSAN dan eindelijk ook object storage ondersteunen. Hierdoor ondersteunt vSAN zowel block, file als object storage.

Daarnaast kiest Broadcom ervoor om GitOps beter te integreren, zodat Git nu de source of truth voor Kubernetes kan worden. Zowel de infrastructuur als de applicaties worden opgeslagen als code in Git. Daarnaast zijn er de nodige verbeteringen in het beheren van Kubernetes clusters, maar dat is voor de ontwikkelaar minder van belang.

Broadcom’s keuze om VMware verder te moderniseren en de VCF-suite voor veel klanten aantrekkelijker te maken door Private AI Services te integreren kan weleens een belangrijke stap zijn in het behoud van klanten.