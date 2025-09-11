De AI-wereld verschuift: Microsoft kiest voor Anthropic, OpenAI voor Oracle

Daar waar Microsoft en OpenAI ooit twee handen op één buik waren, staan ze verder van elkaar af dan ooit. Intussen probeert men in Redmond zelf modellen te bouwen, maar voor nu is steun vanuit Anthropic nodig via AWS. OpenAI is allang verder dan Microsoft aan het denken, met Oracle als hofleverancier. Wat betekenen deze verschuivingen in de AI-wereld?

Voor eindgebruikers is de koerswijziging van Microsoft in ieder geval positief. De kosten per gebruiker voor Microsoft 365 Copilot dalen flink, met veelal 20 dollar goedkopere abonnementen doordat meerdere modules opgaan in het standaard abonnement voor 30 dollar per maand per gebruiker. Ook is er onderhuids volop verandering: nadat GPT-5 naar verluidt tegenviel, grijpt Microsoft naar Anthropic’s Claude-model wegens betere prestaties in applicaties als Excel, Word en Powerpoint.

Microsoft ziet de bundeling als een manier om zijn Copilot-abonnementen voor bedrijven te versimpelen, aldus The Verge. Bovenal laat het een erkenning zien dat het niet met een enkele OpenAI-deal en een eigen divisie de AI-race gaat winnen. In plaats van dat Microsofts modellen zoals MAI-1 het stokje overnemen van GPT-5, moet de techreus shoppen bij Anthropic om Copilot beter te laten functioneren.

Verre toekomst

Daar waar OpenAI’s modellen veelal op Azure draaiden, is dit nu totaal anders. Een deal met Google Cloud bleek deze week klein bier: voor 300 miljard dollar aan AI-rekenkracht is namelijk door OpenAI ingekocht bij Oracle. In juli was al bekend dat de twee partijen van plan zijn 4,5 Gigawatt aan vermogen in te zetten om het Amerikaanse Stargate Project tot leven te brengen. De nieuwe deal zou volgens de Wall Street Journal vanaf 2027 lopen tot grofweg 2032.

Oracle doet deze week sowieso goede zaken. Het kende woensdag haar beste dag op de beurs sinds 1992 met 36 procent (!) aan groei. De verwachting bij Oracle is dat Oracle Cloud Infrastructure-inkomsten met 77 procent zullen groeien dit jaar. Die beoogde 18 miljard dollar moet in de jaren daarna uitlopen naar respectievelijk 32, 73, 114 en 144 miljard dollar. Het is nu duidelijk dat Oracle deze reusachtige bedragen grotendeels aan OpenAI te danken heeft.

In AI-termen is 2027-2032 nog de verre toekomst. Voor nu rest de vraag of de AI-modellen zelf wel het verdienmodel opleveren waar bedrijven als OpenAI, Anthropic en Google op jagen. De verpakking in diensten lijkt vooralsnog voorbarig en lastig uit te leggen, zeker aan de financiële sector, de gezondheidszorg en andere kritieke industrieën. Hiervoor tracht OpenAI bijvoorbeeld een “for Government”-variant van het eigen AI-aanbod te bouwen, maar andermaal is dit een onbewezen verdienmodel. Er gaan miljarden verloren aan de jacht op de beste LLM’s, zoveel zelfs dat we ons even hardop afvroegen of OpenAI niet failliet zou gaan.

Irreële voorsprong

Men mikt op een situatie waarin bepaalde bedrijven de LLM-niche hebben opgeëist en kunnen uitbreiden naar alle sectoren, wetende dat zij ongenaakbaar zijn. Dat lijkt met de dag irreëler te worden. Het Chinese DeepSeek-R1 leidde begin dit jaar tot een schrikreactie: hoe kon een onbekende groep onderzoekers opeens bijna het niveau van de allerbeste AI-modellen bijbenen? Op de langere termijn zijn dergelijke zorgen veel gevaarlijker voor de OpenAI’s en Anthropics van deze wereld. Wat als niet de modellen zelf, maar de verpakking eromheen de sleutel naar AI-winst is? Dan worden alle miljarden dollars die in OpenAI en anderen gestopt zijn, een investering voor een andere partij die ervan profiteert.

Toch is er voor nu geen enorme reden tot zorg voor de AI-specialisten. Mistral AI, een relatieve middenmoter onder AI-modelbouwers, verzekerde zich van een investering van ASML van 1,3 miljard euro. De expertise van het Franse bedrijf blijkt kansrijk voor de Nederlandse chipmachinebouwer. Een domeinspecifieke toepassing om de bergen data vanuit ASML-apparatuur om te zetten naar zinnige inzichten ligt voor de hand. Eigenlijk laten deals zoals die tussen ASML en Mistral AI zien waar het met de AI-industrie heen gaat, meer dan de enorme uitbouw van Oracle voor OpenAI en de diversiteit aan aanbieders waar Microsoft voor kiest. De industriereuzen zullen AI voor eigen gebruik toepassen op een manier waar de gemiddelde werknemer geen boodschap aan heeft. Of die grotere markt aan potentiële Copilot- of ChatGPT-klanten standhoudt, moet nog blijken. De kans is namelijk groot dat er voor hen keuze genoeg zal zijn.

