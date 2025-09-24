OpenAI, Oracle en SoftBank bouwen vijf AI-datacenters voor Stargate

OpenAI, Oracle en SoftBank hebben aangekondigd dat zij in de Verenigde Staten vijf nieuwe datacenters voor kunstmatige intelligentie gaan bouwen als onderdeel van het Stargate-project. Met dit plan is een investering van 500 miljard dollar gemoeid. De totale capaciteit aan rekenkracht loopt op tot 10 gigawatt.

Dit meldt Reuters. Het Stargate-initiatief werd begin dit jaar gelanceerd tijdens een bijeenkomst van president Donald Trump en topbestuurders uit de technologiesector. Voor zowel de Amerikaanse overheid als de betrokken bedrijven is AI-infrastructuur een strategische prioriteit, omdat de benodigde rekenkracht essentieel is voor verdere technologische vooruitgang.

OpenAI en Oracle zullen samen drie nieuwe locaties openen in Texas, New Mexico en een nog niet bekendgemaakte plek in het Midwesten. Daarnaast komen er twee datacenters bij in Ohio en Texas, ontwikkeld door OpenAI in samenwerking met SoftBank en een dochteronderneming daarvan. Met de uitbreiding in Abilene en lopende projecten met CoreWeave groeit de capaciteit van Stargate de komende drie jaar naar bijna 7 gigawatt en meer dan 400 miljard dollar aan investeringen.

25.000 nieuwe banen

Volgens OpenAI-topman Sam Altman kan kunstmatige intelligentie alleen tot zijn recht komen wanneer er voldoende rekenkracht beschikbaar is. Het project zal naar verwachting 25.000 banen opleveren. Tegelijkertijd maakte Nvidia bekend tot 100 miljard dollar te investeren in OpenAI en chips te leveren voor de nieuwe datacenters.

Om de enorme investeringen te realiseren willen OpenAI en zijn partners gebruikmaken van schuldfinanciering om chips te leasen. Naast Microsoft, dat al een belangrijke financier is, behoren ook andere grote technologiebedrijven tot de partijen die miljarden steken in datacenters voor generatieve AI-diensten zoals ChatGPT en Copilot.

De nadruk die de Amerikaanse regering legt op AI-infrastructuur hangt samen met het belang van de technologie in sectoren als defensie en de internationale wedloop waarin China probeert een achterstand in te halen.

Met deze aankondiging lijkt het Stargate-project nu echt op gang te komen. Eerder was nog sprake van vertraging. Ondanks de belofte van een investering van 100 miljard dollar (90 miljard euro) in AI-infrastructuur in de VS, hebben de economische risico’s verbonden aan handelstarieven de financieringsgesprekken lange tijd vertraagd.