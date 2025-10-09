IBM werkt met Cockroach Labs aan modernere mainframes

IBM werkt samen met Cockroach Labs om mainframegebruikers te helpen bij het moderniseren van bedrijfskritische applicaties. De twee bedrijven hebben een OEM-overeenkomst gesloten waarbij CockroachDB, de gedistribueerde relationele database met PostgreSQL-compatibiliteit, wordt geïntegreerd in IBM’s hybride infrastructuur.

Daarmee wil IBM volgens The Register organisaties de mogelijkheid bieden om cloud-native databases te gebruiken op systemen zoals LinuxONE, Linux on Z, Power Systems en Red Hat OpenShift.

De samenwerking moet het eenvoudiger maken om workloads te migreren naar moderne omgevingen zonder dat kernapplicaties volledig herschreven hoeven te worden. Volgens Cockroach Labs sluit de stap aan bij de groeiende vraag naar flexibele, gedistribueerde databases die zowel on-premises als in de cloud kunnen draaien. IBM brengt decennialange ervaring met mainframes in, terwijl Cockroach Labs zich richt op cloud-native dataplatformen met hoge beschikbaarheid.

CockroachDB is ontwikkeld als een moderne, schaalbare database die werkt met een gedistribueerd bestandssysteem en een interface die grotendeels compatibel is met PostgreSQL. IBM biedt weliswaar Db2 in de cloud aan, maar die versie heeft niet dezelfde functies als de mainframevariant. Met de samenwerking wil IBM klanten een breder portfolio aanbieden voor hybride en cloudomgevingen, waarbij bestaande infrastructuur behouden kan blijven.

Volgens Cockroach Labs is er veel belangstelling bij bedrijven die nieuwe cloudtoepassingen willen ontwikkelen, maar hun bestaande mainframesystemen niet willen loslaten. Door CockroachDB te gebruiken op LinuxONE of Linux on Z kunnen organisaties moderniseren binnen hun vertrouwde IBM-omgeving. Zo kunnen ze overstappen naar een moderne, gedistribueerde database. Zonder afstand te doen van hun hardware-investeringen.

Geen grote aanpassingen aan code

De databaseleverancier werkt samen met verschillende partners die migraties uit mainframeomgevingen automatiseren. Daardoor zou het mogelijk worden om applicaties te verplaatsen zonder grote aanpassingen aan de code. Toch plaatsen experts kanttekeningen bij deze belofte. Zij wijzen erop dat dataconversie vaak het makkelijkste deel van een migratie is, terwijl codeconversie juist complex en risicovol blijft. Voor veel grote IBM-klanten, met name in sectoren als bankwezen, blijft Db2 daarom de vertrouwde keuze voor bedrijfskritische workloads.

Volgens analisten zal Db2 niet snel verdwijnen, maar kan CockroachDB een aantrekkelijke optie zijn voor organisaties die nieuwe applicaties ontwikkelen met een cloud-first strategie. De combinatie van IBM’s infrastructuur en de flexibiliteit van een moderne PostgreSQL-compatibele database kan die overstap vergemakkelijken.

Cockroach Labs presenteerde onlangs ook een benchmark waarin CockroachDB beter presteerde op veerkracht dan Oracle’s Globally Distributed Database. Het bedrijf benadrukt dat de testmethodologie volledig openbaar is, zodat andere partijen de resultaten kunnen verifiëren. Daarmee wil Cockroach Labs transparantie tonen in een markt waar prestatietests vaak met scepsis worden bekeken.