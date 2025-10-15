ASML overtreft verwachtingen dankzij AI-hype

ASML haalde in het derde kwartaal meer orders binnen dan analisten hadden voorzien. De chipmachinemaker uit Veldhoven zegt dat de omzet in 2026 ten minste op hetzelfde niveau zal liggen als in 2025, gesteund door de aanhoudende groei in de markt voor kunstmatige intelligentie.

Dit meldt Bloomberg. De bestellingen kwamen uit op 5,4 miljard euro, waar analisten gemiddeld rekenden op 4,9 miljard. Daarmee verraste ASML positief in een kwartaal waarin de omzet iets onder de verwachtingen bleef met 7,5 miljard euro. De toenemende vraag naar rekenkracht voor AI-toepassingen stuwt de vraag naar de geavanceerde lithografiemachines van het bedrijf, die cruciaal zijn voor het maken van de meest complexe chips.

Volgens topman Christophe Fouquet blijven de investeringen in AI wereldwijd sterk toenemen. Hij ziet dat de belangstelling zich uitbreidt naar meer klanten, vooral bij producenten die werken aan de nieuwste chiptechnologieën. ASML verwacht dat de verkopen van zijn meest geavanceerde machines verder zullen groeien, al zal de bijdrage van China volgend jaar aanzienlijk lager liggen door exportbeperkingen.

ASML meest waardevolle Europese bedrijf

De vraag naar AI-chips is de afgelopen maanden sterk gestegen bij klanten als TSMC en Samsung. Daardoor heeft ASML dit jaar al een koersstijging van zo’n 25 procent geboekt en is het inmiddels het meest waardevolle bedrijf van Europa. Het bedrijf bevestigde opnieuw zijn ambitie om de jaaromzet tegen 2030 te laten groeien tot maximaal 60 miljard euro, tegenover 28,3 miljard in 2024. Tegelijkertijd werkt het aan een uitbreiding van zijn campus in Veldhoven, waar het personeelsbestand mogelijk verdubbelt.

ASML blijft intussen een spil in de geopolitieke spanningen rond de wereldwijde chipindustrie. De Verenigde Staten beperken de export van bepaalde ASML-machines naar China om de technologische ontwikkeling van dat land te vertragen. In het derde kwartaal was China desondanks goed voor 42 procent van de omzet, tegen 27 procent in het kwartaal ervoor.