Per 31 oktober geen nieuwe VMware-klanten meer op IBM Cloud

IBM stopt eind deze maand met het werven van nieuwe klanten voor zijn VMware-diensten op IBM Cloud. Het bedrijf verwijst naar veranderingen in Broadcoms licentiebeleid als directe aanleiding.



Volgens IBM mag het op grond van de nieuwe regels geen VMware-licenties meer verkopen aan klanten die niet al een actieve VMware-werkbelasting hebben draaien op het platform vóór de gestelde datum.

De maatregel volgt op een herziening van Broadcoms VMware Cloud Services Provider (VCSP)-programma. Sinds augustus verplicht Broadcom gebruikers van VMware in hyperscale-omgevingen om hun licenties rechtstreeks bij Broadcom af te nemen, in plaats van via hun cloudprovider. Die wijziging heeft gevolgen voor alle aanbieders, maar IBM is tot nu toe de enige grote partij die daardoor de verkoop aan nieuwe klanten volledig stopt.

Andere hyperscalers, waaronder Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud en Amazon Web Services, blijven hun VMware-diensten gewoon aanbieden en blijven actief nieuwe klanten werven. Alleen Alibaba heeft zijn VMware-aanbod beëindigd, terwijl Huawei er nooit een heeft gehad. Dat maakt IBM’s beslissing opvallend, zeker omdat het bedrijf hiermee een deel van zijn bestaande cloudportfolio verliest, stelt The Register.

IBM richt zich op OpenShift

IBM geeft geen verdere toelichting op de strategische overwegingen achter het besluit. Analisten wijzen er echter op dat IBM zich de afgelopen jaren steeds sterker heeft gericht op Red Hat OpenShift, dat de kern vormt van de hybride cloudstrategie van het bedrijf. OpenShift is bovendien uitgegroeid tot een directe concurrent van VMware Cloud Foundation (VCF). Volgens marktonderzoeksbureau Gartner geldt OpenShift momenteel als het belangrijkste alternatief voor Broadcoms VCF-platform.

Hoewel VMware IBM nog steeds vermeldt als officiële hyperscale-partner, speelt Big Blue al geruime tijd geen grote rol meer in de wereldwijde infrastructuurmarkt. IBM komt al vijf jaar niet meer voor in de top vijf van Gartners ranglijst van IaaS-leveranciers, waarin Amazon, Microsoft, Google, Alibaba en Huawei de boventoon voeren.

Voor bestaande IBM Cloud-klanten verandert er voorlopig weinig. Zij kunnen hun huidige VMware-omgevingen blijven gebruiken en uitbreiden binnen hun bestaande regio’s en resourcepools. Wel gelden er beperkingen: nieuwe VMware-diensten kunnen niet meer worden toegevoegd, workloads kunnen niet naar andere regio’s worden verplaatst, en het gebruik van Veeam Backup blijft beperkt tot klanten die deze dienst al actief gebruiken. Nieuwe opslagopties via Veeam zijn enkel toegestaan op Cloud Object Storage.

De aankondiging betreft alleen het einde van de commerciële beschikbaarheid van de VMware-diensten, niet het einde van technische ondersteuning. Toch betekent de stap dat nieuwe klanten geen toegang meer krijgen tot VMware op IBM Cloud, waardoor IBM’s positie in de markt voor virtuele infrastructuren verder verschuift richting zijn eigen OpenShift-platform.