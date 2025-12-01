Akamai neemt Fermyon over voor serverless edge computing

Akamai Technologies heeft serverless bedrijf Fermyon overgenomen. De overname moet het voor ontwikkelaars eenvoudiger maken om lichtgewicht code op de edge uit te voeren, een steeds belangrijker wordende toepassing naarmate AI opschuift naar compacte systemen op de rand van het netwerk.

De combinatie van Fermyon’s function-as-a-service (FaaS) met Akamai’s wereldwijde platform stelt volgens beide bedrijven klanten in staat om “edge-native” applicaties te bouwen, die beter presteren en goedkoper zijn dan traditionele cloud-native apps. De overname werd zojuist aangekondigd.

“Fermyon’s FaaS-mogelijkheden, gecombineerd met Akamai’s cloud, zullen het nog eenvoudiger maken voor ontwikkelaars om te innoveren en lichtgewicht code op de edge uit te voeren,” aldus Adam Karon, chief operating officer en general manager van Akamai’s Cloud Technology Group. “Nu Akamai compute blijft uitbreiden van kerndatacenters naar de edge van het internet, geeft deze technologie ontwikkelaars een breed continuüm aan cloud-native en serverless opties.”

Open source blijft centraal

Fermyon is erg actief binnen de open source-gemeenschap en bouwt serverless functies en WebAssembly-componenten. Het bedrijf onderhoudt de Spin- en SpinKube-projecten van de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Ook is Fermyon lid van de Bytecode Alliance. Akamai zegt al deze activiteiten te blijven ondersteunen.

De medewerkers van Fermyon, waaronder medeoprichters Matt Butcher en Radu Matei, komen bij Akamai’s Cloud Technology Group werken. Daar gaan ze hun werk in open source-projecten voortzetten en de volgende generatie serverless-technologieën ontwikkelen. WebAssembly-componenten worden door de CNCF gezien als de volgende golf in cloud-native computing.

Integratie met security en performance

Voor Akamai is de overname een logische stap om de eigen focus op hardware-prestaties te verbeteren. We horen al geruime tijd dat edge computing in de lift zit, maar dit verloopt geleidelijker dan bijvoorbeeld de AI-opmars en deint ook mee met andere ontwikkelingen. De nadruk op veeleisende toepassingen in zeer restrictieve compute-omgevingen maakt de expertise van Fermyon een zinnige toevoeging.

Met de overname van Fermyon is Akamai van plan het bedrijf diep te laten integreren met het eigen security- en performance-aanbod. Het resulterende cloudplatform moet het sneller en eenvoudiger maken voor ontwikkelaars om applicaties op de edge te bouwen, te deployen en te beveiligen.

