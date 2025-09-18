Scale Computing vernieuwt edge-platform HyperCore met AI-focus

Scale Computing heeft strategische updates aangekondigd voor zijn SC//HyperCore-platform. Het edge computing-platform krijgt verbeterde node lifecycle management, agentless backup-integratie met Veeam en een nieuwe Terraform provider. Deze updates maken het platform geschikt voor AI-workloads op edge-locaties zonder dat daar IT-personeel aanwezig hoeft te zijn.

De belangrijkste toevoeging aan SC//HyperCore richt zich op AI-implementatie. Het platform kan nu AI-workloads ondersteunen op locaties waar geen lokaal IT-personeel aanwezig is. “De enhancements die we hebben gemaakt aan SC//HyperCore stellen gebruikers in staat om automatisering te implementeren en ondersteunen, en infrastructuur te onderhouden en schalen met minimale downtime”, aldus Craig Theriac, vice president product management bij Scale Computing.

Voor computer vision in security, quality control en predictive analytics in retail en manufacturing biedt SC//HyperCore nu ondersteuning voor GPU-appliances. Hiermee kunnen organisaties geavanceerde inferencing-workloads uitvoeren met de lage latentie die AI-applicaties vereisen.

Eenvoud op edge-locaties

Het SC//HyperCore-platform onderscheidt zich door zijn focus op eenvoud. Waar traditionele infrastructure-oplossingen vaak complexe installaties vereisen, belooft Scale Computing deployment binnen enkele minuten. Het platform combineert hypervisor, storage en backup in één oplossing, wat vooral waardevol is voor organisaties met honderden edge-sites.

De nieuwe Enhanced Node Lifecycle Management maakt het mogelijk om nodes toe te voegen, te vervangen of te verwijderen zonder onderbreking van workloads. IT-teams kunnen op deze manier hun infrastructuur schalen en moderniseren terwijl applicaties blijven draaien.

Infrastructure as Code-ondersteuning

Met de nieuwe Terraform provider kunnen teams de volledige vm-lifecycle beheren als code. Het gaat om het maken, resizen, aan- en uitzetten en verwijderen van vm’s via herhaalbare scripts. Ook geautomatiseerde netwerk- en storage-configuratie, georchestreerde snapshots en replication management zijn mogelijk.

De usability-verbeteringen maken dagelijks beheer eenvoudiger. Beheerders kunnen nu tekst direct in een vm-console plakken, wat handig is voor het overdragen van scripts en configuraties. Andere toevoegingen zijn vm discard voor geautomatiseerde ruimte-herwinning en local-only snapshots.

Veeam-integratie en API-verbeteringen

De agentless backup-functionaliteit met Veeam Backup & Replication vereenvoudigt het backup-beheer aanzienlijk. Organisaties kunnen profiteren van Veeam’s ransomware recovery en workload mobility, terwijl de native integratie in Veeam Data Platform zorgt voor business continuity.

De verbeterde REST APIs ondersteunen meer operaties en bevatten versioning met een changelog. Dit moet ontwikkelaars helpen nieuwe functionaliteit betrouwbaarder te adopteren. Backward compatibility zorgt ervoor dat bestaande API-consumers geen problemen ervaren.

Het SC//HyperCore-platform positioneert zich als een oplossing voor organisaties die edge computing willen implementeren zonder de complexiteit van traditionele virtualisatie-platforms. Met de nieuwe AI-focus en verbeterde integraties wordt edge computing toegankelijker voor bedrijven van alle groottes.

