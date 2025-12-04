Intel ziet alsnog af van afstoten netwerkdivisie

Intel zal zijn Networking and Edge (NEX)-divisie behouden na een onderzoek naar strategische opties. De chipgigant had de verkoop van diverse onderdelen overwogen, maar concludeert nu dat het intern houden van NEX voordelen biedt voor de integratie tussen hardware, software en systemen.

Intel maakte woensdag bekend dat de networking-groep binnen het bedrijf blijft. Het besluit is gebaseerd op een evaluatie van de strategische mogelijkheden voor verschillende bedrijfsonderdelen. Eerder dit jaar leek een afsplitsing van NEX nog serieus in beeld, maar die plannen zijn nu van de baan.

Daarmee lijkt de afslanking van Intel vooralsnog voorbij. Na ontslagrondes en het afstoten van andere divisies, zoals de durfkapitaaltak, moet het bedrijf nu de overgebleven onderdelen prioriteren. Dat zijn er nog steeds veel en het is nog onbekend of ze werkelijk de investeringen krijgen die nodig zijn om competitief te blijven. Denk aan de GPU-divisie voor zowel datacenters als consumenten-PC’s, waar Intel juist een voorzichtig begin had gemaakt na eerdere flops.

Financieel directeur Dave Zinsner wees bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers op een verbeterde liquiditeitspositie. Dat laat zich eenvoudig verklaren Over de zomer regelde Intel een investering van 8,9 miljard dollar van de Amerikaanse overheid voor een belang van 10 procent. Daarnaast kwamen er 2 miljard dollar van SoftBank Group en 5 miljard van Nvidia binnen.

Strategische overwegingen

Volgens Intel levert het behoud van NEX voordelen op voor klanten. Door de networking-groep binnen het bedrijf te houden, kan het nauwere integratie realiseren tussen silicon, software en systemen. Dit zou het aanbod voor AI, datacenters en edge computing versterken, stelt de chipmaker.

Eerder dit jaar verkende Intel nog plannen om NEX af te splitsen als onderdeel van CEO Lip-Bu Tan’s koers om niet-kernactiviteiten af te stoten. Ook was er interesse van Ericsson voor een minderheidsbelang in de divisie. Die gesprekken zijn inmiddels beëindigd.

Bredere context

De derdekwartaalcijfers toonden een omzet van 13,7 miljard dollar, een stijging van 3 procent jaar-op-jaar. Maar de networking-hardware-verkopen liepen juist 28 procent terug.

Intel kiest er nu voor om NEX niet langer als potentiële verkoopdivisie te zien. In plaats daarvan moet de integratie met andere onderdelen bijdragen aan een sterker product voor klanten in datacenter-, AI- en edge-markten.