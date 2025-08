Ericsson overweegt forse investering in Intel-netwerkdivisie

Intel versnelt de afbouw van niet-kernactiviteiten en past, zoals eerder gemeld, zijn strategie aan. Kort na berichten over een geplande afsplitsing van de Network and Edge Group (NEX), overweegt Ericsson om honderden miljoenen te investeren in deze divisie.

Dit blijkt uit berichtgeving van Bloomberg. De mogelijke investering zou Ericsson een minderheidsbelang geven in NEX, een tak die chips ontwikkelt voor netwerk- en edge-infrastructuur. Deze technologie is al jarenlang onderdeel van Ericssons mobiele netwerkhardware. Bronnen melden dat Intel ook met andere potentiële investeerders spreekt. Er is nog geen overeenkomst gesloten en de kans bestaat dat de deal niet doorgaat.

De gesprekken volgen kort op Intels officiële aankondiging dat de netwerk- en communicatiedivisie wordt afgesplitst naar een zelfstandig opererend bedrijf. NEX zal zich daarbij richten op chips voor communicatie, netwerken en Ethernet-connectiviteit. Intel blijft zelf een belangrijke aandeelhouder, vergelijkbaar met de afsplitsing van chipdochter Altera eerder dit jaar. Toen verkocht het bedrijf 51 procent van de aandelen aan Silver Lake voor 4,46 miljard dollar. De afronding van die transactie staat gepland voor de tweede helft van 2025.

Ericsson en Intel werken al jaren nauw samen. Begin 2023 kondigde Ericsson aan dat zijn toekomstige infrastructuur gebouwd zal worden op Intels volgende generatie Xeon-processors. Bovendien gebruikt de Zweedse netwerkgigant op grote schaal Intel-chips in zijn 5G-oplossingen. Naast standaard- en maatwerkvarianten van de Xeon D-serie werken beide bedrijven ook samen aan diverse ASIC-ontwikkelingsprojecten.

Reorganisatie bij Intel

Intel heeft in recente jaren moeite gehad om concurrenten zoals TSMC en Samsung bij te houden. De eerder ingezette foundry-strategie onder voormalig CEO Pat Gelsinger leverde te weinig op, wat mede leidde tot zijn vertrek. Sindsdien probeert het bedrijf kosten te besparen en onderdelen af te stoten die niet tot de kern behoren.

Ondanks deze herstructurering blijft Intel voorlopig investeren in zijn bestaande chiproadmap. Zo blijft de 18A-technologie beschikbaar voor bestaande klanten zoals Amazon en Microsoft, en wordt deze ook nog ingezet voor Intels eigen producten. De Panther Lake-chip, gebaseerd op dit proces, staat gepland voor massaproductie in de tweede helft van 2025.

Wel blijkt uit een recente indiening bij de Amerikaanse SEC dat Intel serieus overweegt zijn foundry-activiteiten volledig af te bouwen. De ontwikkeling van het proces 14A wordt als extreem risicovol en kapitaalintensief ervaren, waardoor investeringen alleen nog worden gedaan als daar concrete klantbelangen aan ten grondslag liggen. Deze mogelijke koerswijziging is onderdeel van een bredere strategie waarbij Intel 24.000 banen schrapte en de bouw van Europese chipfabrieken stopzette.