Kwartaalcijfers SaaS-spelers spreken AI-twijfels tegen

Wie enkel kijkt naar de kwartaalcijfers van grote SaaS-spelers als Salesforce, Workday en Snowflake zou vermoeden dat aandeelhouders overwegend tevreden zijn. Hoewel de afgelopen dagen gunstiger zijn geweest voor de meeste softwarebedrijven, hebben AI-twijfels al maanden een neerwaartse druk op de aandelen gezet. Hoe staat het ervoor met de grote SaaS-makers?

Gisteren presenteerde Salesforce resultaten die de verwachtingen van analisten overtroffen. Een groei van 13 procent op jaarbasis vond plaats bij Subscription & Support, dat met 10,7 miljard dollar 95,5 procent van alle omzet bij het bedrijf genereert. Elk segment hierbinnen heet tegenwoordig Agentforce, een duidelijke zet om AI nog centraler te plaatsen in de externe communicatie. Wel zijn de verwachtingen voor het komende jaar (45,8 tot 46,2 miljard dollar) aan de lage kant voor de 46,06 miljard die analisten hadden voorspeld.

Salesforce’s beurswaarde is de afgelopen vijf dagen bijna 7 procent toegenomen en ook vandaag lijken investeerders relatief tevreden. Echter is dit slechts licht herstel voor de ruim 13 procent waardedaling die de afgelopen maand plaatsvond; precies een jaar geleden was het bedrijf zelfs ruim 35 procent meer waard.

Workday spreekt AI-angst tegen

Een vergelijkbaar verhaal speelt zich af bij Workday. Hoewel het nipt voldeed aan de verwachte 2,52 miljard dollar aan kwartaalomzet met 2,53 miljard dollar, zakte het aandeel op dinsdag met 10 procent. Wederom is de trend in vijf dagen tijd juist licht positief met 2 procent groei. De beurswaarde van Workday was precies een jaar geleden alleen bijna 50 procent hoger, waarbij het grootste deel van de daling begin dit kalenderjaar plaatsvond.

Het weerspiegelt de twijfels die investeerders hebben bij SaaS-oplossingen. Aandeelhouders lijken massaal onzeker over zakelijke SaaS-platformen met de aanname dat AI weleens hun afzetmarkt verkleint. Waarom namelijk een prijzig abonnement op een CRM-, ERP- of HRM-oplossing nemen als je medewerkers de informatie uit dergelijke systemen ook via een chatbot kunnen opvragen?

Medeoprichter en CEO van Workday Aneel Bhusri bood hierop een antwoord. Anthropic, Google en OpenAI, de drie AI-modelbouwers die SaaS-software volgens investeerders dreigen te vervangen, zijn elk klant van Workday, aldus Bhusri. Ongeacht de hoeveelheid vibe coding die je uitvoert, hij is ervan overtuigd dat organisaties niet een HRM- of ERP-systeem kunnen vervangen.

AI is juist pluspunt voor Snowflake

Ook Snowflake had de afgelopen maand te maken met de AI-gedreven twijfels. Ruim een maand geleden kwam Anthropic met Claude Cowork en sindsdien zijn de aandelen van bovengenoemde partijen en andere SaaS-spelers stevig gedaald. Bij Snowflake was de schade relatief beperkt met ruim 14 procent sinds afgelopen maand. Dat is inclusief het lichte herstel dat met name vandaag lijkt plaats te vinden (plus 7 procent op moment van schrijven).

Omzet dit kwartaal was voor Snowflake 1,23 miljard dollar, 30 procent meer dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Analisten hadden 1,2 miljard dollar verwacht, dus men wist dit licht te overtreffen. Omdat Snowflake het dataplatform bouwt dat menig organisatie gebruikt voor het verrijken van AI met hun eigen gegevens, is AI voor deze SaaS-speler juist een pluspunt.

Desondanks is er voor SaaS-bedrijven klaarblijkelijk meer nodig dan consistente resultaten om de AI-angsten te overwinnen. Soortgelijke twijfels sloegen toe bij hardwareproducenten begin vorig jaar toen het Chinese DeepSeek AI-workloads plotseling een stuk goedkoper leek te kunnen draaien met hetzelfde prestatieniveau. Ook dat pessimisme waaide over, dus de vraag is of de maandenlange SaaS-twijfels ook zo opereren.

