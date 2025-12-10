Slack-CEO stapt over naar OpenAI om Chief Revenue Officer te worden

OpenAI heeft vertrekkend Slack-CEO Denise Dresser benoemd tot Chief Revenue Officer. Met haar haalt het bedrijf een bestuurder binnen die een sleutelrol moet spelen in de volgende fase van het bedrijf, waarin groei alleen niet meer volstaat en financiële houdbaarheid steeds belangrijker wordt.

Volgens een analyse van Engadget staat de aanstelling in direct verband met de toenemende druk om OpenAI richting winstgevendheid te bewegen, zeker nu het bedrijf is heringericht als public benefit corporation.

Engadget wijst erop dat OpenAI kampt met een uitzonderlijk hoge kostenbasis. Het bedrijf investeert fors in datacentercapaciteit, is afhankelijk van infrastructuurpartners en heeft langdurige verplichtingen voor de inkoop en bouw van servercomponenten.

Daarbovenop komen de operationele kosten per AI-interactie, waaronder elke ChatGPT-vraag. In dat licht krijgt de rol van Chief Revenue Officer een strategische betekenis: niet alleen om omzet te laten groeien, maar om een verdienmodel te bouwen dat de schaal van OpenAI kan dragen.

Dresser komt over van Slack, waar zij tot deze week CEO was. In die functie begeleidde zij onder meer de integratie van Slack binnen Salesforce en werkte zij aan de verdere positionering van het platform als centrale digitale werkomgeving, waarin AI een steeds grotere rol speelde. Eerder was zij ruim tien jaar actief bij Salesforce, waar zij internationale salesorganisaties opbouwde en leiding gaf aan commerciële teams die grote en complexe ondernemingen bedienden.

OpenAI focust op inkomsten

Volgens Engadget past haar profiel in een bredere trend binnen OpenAI. De recente benoemingen van Dresser en Fidji Simo, die eerder dit jaar aantrad als CEO van de applicatietak, wijzen volgens het medium op een uitgesproken Silicon Valley-aanpak. Beide bestuurders hebben ervaring met het opschalen en commercialiseren van platforms op wereldwijde schaal. Daarmee lijkt OpenAI nadrukkelijker te kiezen voor focus op schaal, inkomsten en het maximaliseren van waarde per gebruikersinteractie. In die context wordt zelfs gesproken over mogelijke advertentiemodellen binnen AI-toepassingen, in lijn met Simo’s achtergrond bij Meta.

OpenAI zelf benadrukt dat Dresser’s ervaring aansluit bij de ambitie om AI breed beschikbaar te maken voor dagelijks gebruik door miljoenen werknemers, in uiteenlopende sectoren. Het bedrijf ziet AI verschuiven van losse pilots naar technologie die organisatiebreed wordt ingezet voor kernprocessen en bedrijfskritische toepassingen. Daarbij moeten AI-oplossingen niet alleen krachtig en gebruiksvriendelijk zijn, maar ook betrouwbaar, schaalbaar en commercieel houdbaar.

Uit cijfers die OpenAI deelt blijkt dat een grote meerderheid van de werknemers aangeeft dat AI hun werk sneller of beter maakt, en dat nieuwe vormen van werk ontstaan waarbij taken mogelijk worden die eerder buiten bereik lagen.

Tegelijkertijd plaatst de analyse van Engadget deze positieve adoptiecijfers in perspectief. Zonder een stevig en duurzaam omzetmodel blijft de grootschalige inzet van AI immers gepaard gaan met hoge kosten. De benoeming van Denise Dresser markeert daarmee niet alleen een organisatorische uitbreiding, maar ook een duidelijke verschuiving naar financiële discipline en commerciële scherpte binnen OpenAI.