Pure DC investeert miljard in bouw van grootste Amsterdamse datacenter

Pure Data Centres kondigt een investering van 1 miljard euro aan voor een datacampus in Amsterdam. Het wordt qua vermogenscapaciteit het grootste hyperscale-datacenter van de stad, met een enkele grote cloudspeler als huurder.

Het project omvat 78MW aan nieuwe capaciteit, meldt Reuters. Dat klinkt misschien bescheiden, maar in Europese context valt het cijfer op. De nieuwe capaciteit vertegenwoordigt ongeveer 7 procent van de totale 1.162MW aan nieuwe live datacentercapaciteit die dit jaar in continentaal Europa is toegevoegd. Dit blijkt uit onderzoek van vastgoeddienstverlener Savills op basis van DC Byte-data en geciteerd door Reuters.

Capaciteit en huurder al geregeld

Er is al een huurcontract. Pure Data Centres meldt dat de campus wordt verhuurd aan één enkele hyperscaler-huurder. Dat verkleint het lijstje aan mogelijke gebruikers naar Amazon, Meta, Google of Microsoft. De bouw start in januari 2026. Pure Data Centres verwacht een gefaseerde oplevering vanaf 2028. Het datacenter kan zowel AI- als gebruikelijke cloudworkloads draaien, aldus het bedrijf.

Een privé-onderstation gaat het datacenter van stroom voorzien. Die keuze is geen luxe. Netcongestie vormt momenteel een van de grootste uitdagingen voor de Europese datacenterindustrie. Met name het tekort aan onderstations leidt tot problemen onder de burgerbevolking. Hier kan die faciliteit er apart bijgebouwd worden. Daarnaast zijn er andere uitdagingen die steeds forser blijken te zijn. Nederlandse datacenters worstelen bijvoorbeeld met de overgang naar liquid cooling die nodig is voor AI-infrastructuur.

Financiële backing

Volgens Stijn Grove, hoofd van de Dutch Data Center Association, wordt de campus qua vermogenscapaciteit de grootste van Amsterdam. Pure DC wordt financieel ondersteund door Oaktree Capital Management, een Amerikaanse vermogensbeheerder gespecialiseerd in noodlijdende schulden. Het bedrijf werd opgericht in 1995 en had per 30 september 2025 218 miljard dollar onder beheer. Oaktree is eigendom van Brookfield Asset Management uit New York.

In maart ging Pure DC al een partnership aan met het in Londen genoteerde vastgoedbedrijf Segro voor de bouw van een 56MW-datacenter in West-Londen. Het Amsterdamse project is aanzienlijk groter.