Internetkabels Nederland en België worden beter beveiligd tegen sabotage

Tien landen hebben op de Noordzeeconferentie in Hamburg afgesproken om gezamenlijk internetkabels, energieleidingen en transformatorplatforms beter te beveiligen. De afspraken moeten sabotage door landen zoals Rusland voorkomen.

Nederland en België werken samen met Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Noorwegen, Ierland, IJsland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie aan versterkte bescherming van kritieke infrastructuur. De landen gaan meer militaire oefeningen in de Noordzee houden om beter op te kunnen treden tegen sabotage en andere illegale activiteiten op het water.

De zorgen zijn niet ongegrond. Vorig jaar voer een Russisch spionageschip twee uur boven een cruciale trans-Atlantische kabel ten noorden van Terschelling. Het schip Eagle S, onderdeel van de Russische schaduwvloot, is uitgerust met apparatuur om NAVO-activiteiten te monitoren. Rusland wordt ervan verdacht meerdere internetkabels te hebben beschadigd en zou mogelijk betrokken zijn bij de explosie van de Nord Stream 2-gaspijpleiding, al worden Oekraïners hier voornamelijk van verdacht. Er is nog niet eenduidig bewezen wie verantwoordelijk was voor de sabotage.

Windparken voor energie-onafhankelijkheid

Naast beveiliging spreken de landen af bijna 10 miljard euro te investeren in windparken op de Noordzee. Voor 2030 moet dit leiden tot aanzienlijk meer capaciteit, met als doel 100 GW aan stroom te genereren tegen 2050. Europa wil hiermee minder afhankelijk worden van derden, waaronder Russisch gas. De ontwikkeling verloopt echter niet zonder obstakels: energiebedrijven vinden de risico’s door verhoogde kosten en onduidelijkheid over toekomstige afname te groot. Nederland geeft daarom vanaf dit jaar weer subsidie aan de bouw van windparken op zee.

De samenwerking strekt zich uit tot de aanleg van elektriciteitskabels en transformatorplatforms tussen landen. Elektriciteit kan dan worden afgevoerd naar het land met de grootste vraag, waardoor er minder back-up gascentrales nodig zijn.

Grote impact

Amsterdam geldt als een grote connectiviteitshub via AMS-IX. Mocht er een grootschalige sabotage plaatsvinden van en naar deze regio via zeekabels, dan zijn de effecten direct voelbaar. Het Border Gateway Protocol (BGP) zou een poging wagen al het verkeer om te leiden, bijvoorbeeld via Dublin, Bordeaux of Lissabon voor een verbinding met Europa. Sommige data zou opeens rechtsomkeert gaan om bijvoorbeeld in Noord-Amerika te belanden.

Voor eindgebruikers zouden de gevolgen aanvankelijk latency toevoegen en sommige diensten slecht bereikbaar maken wegens de enorme drukte. Vermoedelijk vallen er dan ook veel online services geheel uit. De hersteloperaties zouden tevens kostbaar zijn, waardoor een proactieve houding zoals nu wordt geopperd, veel schade kan voorkomen.

Lees ook: Adviesorgaan buigt zich over kwetsbare zeekabels