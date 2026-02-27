Perplexity Computer wijst taken toe aan AI-agents

Perplexity komt met Computer geïntroduceerd, een systeem dat volledige workflows creëert en uitvoert via multi-model orkestratie. Het systeem coördineert meerdere subagents die taken rond research, coderen en documentgeneratie uitvoeren. Het kan uren tot maanden autonoom draaien.

Waar chat-interfaces antwoorden geven en agents taken uitvoeren, creëert Computer complete workflows. Gebruikers beschrijven een gewenst resultaat, waarna het systeem dit automatisch verdeelt in taken en subtaken.

De subagents werken asynchroon en kunnen webresearch uitvoeren, documenten opstellen, data verwerken of API-calls maken naar verbonden diensten. Een agent kan bijvoorbeeld een document opstellen terwijl een andere tegelijkertijd benodigde data verzamelt. Wanneer Computer een probleem tegenkomt, creëert het zelfstandig subagents om dit op te lossen.

Perplexity Computer draait op Opus 4.6 als core-reasoning engine en kiest automatisch het beste model voor specifieke subtaken. Gemini wordt ingezet voor deep research en het creëren van subagents, Nano Banana voor afbeeldingen, Veo 3.1 voor video, Grok voor snelle taken en ChatGPT 5.2 voor long-context recall.

Van zoeken naar agentic systemen

Perplexity ontwikkelde eerder Comet, een AI-native browser, en Comet Assistant als persoonlijke AI-agent. Die fundamenten leidden tot de huidige focus op multi-agent orchestratie. Perplexity benadrukt dat het systeem model-agnostisch blijft, wat gebruikers keuze en controle geeft. Omdat token-budgetten een belangrijkere rol spelen in verschillende functies, kunnen gebruikers specifieke modellen kiezen voor specifieke subtaken.

Elke taak draait in een geïsoleerde compute-omgeving met toegang tot een file systeem, browser en tool-integraties. Het resultaat is volgens Perplexity een veilige omgeving voor krachtige AI, universeel toegankelijk zonder lokale installatie.

Perplexity Computer is beschikbaar voor Perplexity Max-abonnees en komt binnenkort ook naar Enterprise Max-gebruikers.

