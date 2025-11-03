AWS en OpenAI sluiten deal tot 2032 voor 38 miljard

OpenAI completeert een opmerkelijk kwartet. Nadat het al overeenkomsten voor miljarden dollars sloot met Microsoft, Google en Oracle is AWS aan de beurt. De deal met Amazon Web Services betreft 38 miljard dollar en loopt door tot 2032.

OpenAI zal direct toegang krijgen tot AWS-capaciteit. CEO Sam Altman spreekt van een “breed compute-ecosysteem” om het AI-bedrijf heen. Om AI aan de man te brengen op zoveel mogelijk plekken en manieren, zou deze complete omarming van hyperscale-infrastructuur nodig zijn.

Krachtige compute-infrastructuur

OpenAI gaat AWS-compute gebruiken voor verschillende AI-taken, variërend van ChatGPT-inference tot het trainen van nieuwe modellen. AWS levert Amazon EC2 UltraServers met honderdduizenden Nvidia GB200- en GB300-chips. De infrastructuur kan daarnaast uitbreiden tot tientallen miljoenen CPU’s voor agentic workloads.

AWS levert niet alleen de hardware. De geavanceerde architectuur optimaliseert het verwerken van AI-berekeningen. Door GPU’s via EC2 UltraServers op hetzelfde netwerk te clusteren, blijven prestaties op een lage latency. Aangezien netwerksnelheid tegenwoordig belangrijker is om als bottleneck te elimineren dan GPU-vermogen, is dit een groot pluspunt. Overigens claimt elke hyperscaler een optimale inrichting te hebben bedacht voor hun networking, altijd in een combinatie van hardware en software.

Ambitieuze tijdlijn

De capaciteit moet voor eind 2026 volledig zijn uitgerold. AWS benadrukt dat het ervaring heeft met de soort schaal die vereist is, inclusief AI-clusters van meer dan 500.000 chips. Er was overigens al sprake van een eerdere deal, maar deze was relatief beperkt. OpenAI-modellen werden namelijk beschikbaar gesteld op Amazon Bedrock. Dat lijkt dus een opmaat te zijn geweest voor een diepere samenwerking. Op veel manieren zal de integratie ook mee hebben gevallen: omdat er nog altijd sprake is van een groot aantal Nvidia-chips om de workloads op te draaien, was OpenAI al op voorhand bekend met de architectuur en optimalisaties.

Vooralsnog is duidelijk dat OpenAI capaciteit verorbert waar dat mogelijk is. De omzetgroei gaat gestaag, maar deze kan niet opboksen tegen de immense kosten. De jaaromzet zal 10 miljard dollar overstijgen eind dit jaar (13 miljard volgens een recente schatting), maar deals zoals die met AWS stapelen zich op. Zo berichtte Financial Times dat OpenAI het komende decennium een biljoen (!) dollar zal uitgeven.

Het is dus een AI-race tegen de tijd voor het bedrijf van Sam Altman, maar met elke investering wordt de tijd weer iets opgerekt. Een zeer bepalend moment volgt mogelijk volgend jaar of in 2027, wanneer OpenAI een langverwachte (en lang geblokkeerde) beursgang maakt. Het bedrijf is na een grote Microsoft-deal eindelijk in staat om for-profit te worden, tot grote woede van voormalig OpenAI-investeerder en oprichter van rivaal xAI Elon Musk.

