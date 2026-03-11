ASML krijgt grote nieuwe campus in Eindhoven

De Eindhovense gemeenteraad heeft dinsdag definitief ingestemd met de uitbreidingsplannen van chipmachinefabrikant ASML op de Brainport Industries Campus (BIC). Met 35 stemmen voor en 6 tegen wordt het bestemmingsplan gewijzigd. ASML wil in maart de eerste schop in de grond, met de eerste 5.000 medewerkers op de nieuwe campus in begin 2028.

Door het besluit kan het omgevingsplan worden aangepast en kunnen wegen in de omgeving worden verlegd of aangepast. De gemeente krijgt wel de bevoegdheid om grond op de campus via de rechter te verwerven. Zes van de negen grondeigenaren hebben het bod al geaccepteerd. De overige drie worden via de rechter gedwongen, daar heeft de raad de gemeente toestemming voor gegeven.

Van intentie naar campus

Het besluit van dinsdagavond is het voorlopige sluitstuk van een langer proces. In april 2024 sloot ASML al een intentieovereenkomst met de gemeente Eindhoven voor grootschalige uitbreiding op de BIC. ASML zit momenteel al in Veldhoven, maar verdere groei daar is beperkt. Op de BIC moeten nieuwe cleanrooms en kantoren komen voor uiteindelijk 20.000 medewerkers in de regio. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal. Daarbovenop worden nog tienduizenden banen verwacht bij toeleveranciers.

In januari 2025 kocht de gemeente een deel van de Brainport Campus om langetermijnregie te houden over de ontwikkeling. Eerder droegen ASML, NXP en Philips gezamenlijk 219 miljoen euro bij aan cofinanciering voor investeringen in de Brainportregio.

Eerste schop in maart 2026

ASML wil in 2028 de eerste vijfduizend medewerkers op het campusterrein in Eindhoven. Daarvoor wil het bedrijf al deze maand beginnen met grondwerkzaamheden. Na de zomer start de bouw van het eerste ASML-gebouw op de campus. De gemeente begint naar verwachting binnenkort met het bouwrijp maken van de grond die zij al in bezit heeft.

Niet iedereen in de raad stemde zonder voorbehoud in. Meerdere partijen uitten zorgen over de druk op de regio door de komst van tienduizenden nieuwe bewoners en werknemers. Toch koos een ruime meerderheid uiteindelijk voor de economische belangen. Alleen SP, Partij voor de Dieren en FVD stemden tegen.