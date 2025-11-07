Round-up kwartaalcijfers: Appian, Datadog, Informatica en meer

Hieronder biedt Techzine een overzicht van recent gepresenteerde kwartaalcijfers van IT-bedrijven. Onder meer Appian, JFrog en Datadog boekten successen en werden daarvoor op de beurs beloond. Verder behandelen we Informatica en CyberArk, in beide gevallen partijen die op het punt staan om overgenomen te worden.

De cijfers van Datadog dit kwartaal leverden een zeer positief resultaat op: het aandeel steeg met 23 procent. Het bedrijf behaalde een omzet 885,7 miljoen dollar, een stijging van 28 procent tegenover een jaar eerder. Analisten hadden 852,8 miljoen voorspeld. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 55 cent, tegen een verwachting van 45 cent.

Datadog bedient 4.060 grote klanten, gedefinieerd als partijen die meer dan 100.000 dollar per jaar uitgeven aan de oplossing van Datadog. In totaal gebruikt zo’n 28.000 organisaties de software. CEO Olivier Pomel meldde dat klanten gemiddeld meer dan vijftig integraties met externe systemen configureren. Datadog’s grootste klanten, die jaarlijks meer dan 1 miljoen dollar uitgeven, gebruiken gemiddeld meer dan 150 integraties. Vijftien hiervan zijn wat het bedrijf omschrijft als “AI-native” bedrijven.

De digital experience-tools van Datadog groeiden naar een jaarlijks terugkerende omzet van 300 miljoen dollar. De securitytak blijft versnellen, van ruim 40 procent in Q2 naar ruim 50 procent in het derde kwartaal. Voor het huidige kwartaal verwacht Datadog een omzet tussen 912 en 916 miljoen dollar. Voor heel 2024 ligt de verwachting tussen 3,386 en 3,39 miljard dollar.

Appian groeit 30 procent na sterke cijfers

Ook Appian werd op de beurs flink beloond voor de kwartaalcijfers; het aandeel steeg met 30 procent in waarde. De omzet steeg de afgelopen drie maanden met 21 procent tot 187 miljoen dollar, ruim boven de verwachte 174 miljoen. Cloudabonnementen leverden 113,6 miljoen dollar op, meer dan de helft van de totale inkomsten.

De professional services-divisie groeide met 29 procent, sneller dan de kernactiviteit. De EBITDA (inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen) verdrievoudigde bijna tot 32,2 miljoen dollar. De winst per aandeel kwam uit op 32 cent, meer dan zes keer de verwachting. Voor het huidige kwartaal voorziet Appian een omzet tussen 187 en 191 miljoen dollar.

JFrog profiteert van cloudgroei

Het aandeel JFrog steeg ook stevig, namelijk meer dan 25 procent na publicatie van sterke Q3-cijfers. De winst per aandeel kwam uit op 22 cent, tegen een verwachting van 16 cent. De omzet groeide met 26 procent naar 139,6 miljoen dollar, terwijl analisten 128,3 miljoen hadden voorspeld.

CEO Shlomi Ben Haim noemde JFrog het “system of record” voor moderne softwareontwikkeling. “We zijn het fundament van enterprise software supply chains in het AI-tijdperk,” aldus Ben Haim. De expansie naar governance en compliance via DevGovOps vormt een belangrijk speerpunt.

Cloudabonnementen groeiden met 50 procent tot 63,4 miljoen dollar en vormen nu meer dan de helft van de totale omzet. Klanten met het volledige JFrog Platform Enterprise+ abonnement leverden 55 procent van de omzet, tegen 50 procent een jaar eerder.

Voor het huidige kwartaal voorspelt JFrog een winst per aandeel tussen 78 en 80 cent, boven de verwachte 70 cent. De omzet wordt geschat op 523 tot 525 miljoen dollar, ruim boven de consensus van 509 miljoen.

Informatica bereidt overname door Salesforce voor

Informatica rapporteerde een omzetstijging van 3,9 procent tot 439,2 miljoen dollar. De cloudabonnementen groeiden met 31 procent. De jaarlijks terugkerende omzet uit cloud bereikte 968,6 miljoen dollar, dicht bij het doel van 1 miljard.

Informatica verwerkt nu 143,3 biljoen cloudtransacties per maand, een stijging van 41 procent. De cloud net retention rate bedroeg 120 procent. De interesse in agentic AI is groot maar nog pril, aldus Walia. “Veel klanten weten niet eens wat een agentic architectuur betekent.” Desondanks experimenteren bedrijven wel met use-cases zoals klantenservice.

De cloudmigratie vertraagt niet door AI, stelde Walia. “Er is geen AI zonder cloud.” Wel diversifiëren organisaties hun large language model-footprint en implementeren ze AI in verschillende cloudomgevingen.

De overname door Salesforce voor 8 miljard dollar moet begin 2026 worden afgerond. “We voelen ons goed over de deal,” aldus Walia. “Tot nu toe zijn er geen obstakels geweest.”

CyberArk nadert Palo Alto-overname

CyberArk meldde een omzetstijging van 43 procent tot 342,8 miljoen dollar. Abonnementsinkomsten klommen met 60 procent naar 280,1 miljoen dollar. De jaarlijks terugkerende omzet bereikte 1,34 miljard dollar, een groei van 45 procent.

De operationele cashflow kwam uit op 50,7 miljoen dollar, inclusief 8,5 miljoen aan transactiekosten voor de overname door Palo Alto Networks. De deal van 25 miljard dollar wordt in de tweede helft van Palo Alto’s fiscale jaar 2026 afgerond.

CEO Matt Cohen sprak van “uitstekende resultaten” met een record aan netto nieuwe jaarlijks terugkerende omzet. “We zien sterke vraag, aangezien klanten naar ons komen voor hun meest complexe identity security-uitdagingen.” De combinatie met Palo Alto Networks creëert volgens Cohen “een krachtige groeimotor” voor het AI-tijdperk.

