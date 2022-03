De security van Zoom for Education en Enterprise is drastisch versterkt voor Europese gebruikers.

In 2021 voerden SURF en overheidsinstantie SLM Rijk een Data Protection Impact Assesment (DPIA) van Zoom uit. Een DPIA brengt de privacyrisico’s van een oplossing in kaart. Onderwijsvereniging SURF wilde haar leden informeren over de veiligheid van Zoom. De DPIA leidde tot een negatief advies.

Zoom bleek niet transparant te communiceren over gegevensverwerking. De organisatie verzamelde teveel gegevens, en sloeg gegevens te lang op.

Zoom stond open voor verbetering. De organisatie werkte samen met SURF om de risico’s op te lossen. Vandaag maakte SURF bekend dat alle privacyrisico’s zijn beantwoord.

‘Zoom kan veilig gebruikt worden’

Zoom voerde in 2021 en 2022 meerdere updates door om de verbeterpunten van de oorspronkelijke DPIA te verwerken. Niet alles is opgelost, maar voor elk openstaand probleem maakte Zoom een belofte.

De organisatie zal voor het einde van 2022 alle persoonsgegevens van Europese Enterprise- en Education-klanten binnen de Europese Unie verwerken. Een nieuwe Privacy Data Sheet biedt volledige transparantie over gegevensverwerking. Ook introduceert Zoom een opleiding om ervoor te zorgen dat medewerkers de privacy van Europese klanten beschermen tijdens support.

“We zijn van mening dat Zoom veilig gebruikt kan worden”, concludeerde SURF na de meest recente DPIA.

