De meeste medewerkers vinden zichzelf productiever vanuit huis. Vier op de vijf worden gelukkiger van de mogelijkheid om overal te kunnen werken. Dat blijkt uit een survey van Cisco.

Cisco ondervroeg meer dan 1.000 Britse medewerkers in een onderzoek naar de ervaring van hybride werk. 79 procent zegt gelukkiger te zijn door de mogelijkheid om overal te kunnen werken. 57 procent voelt zich productiever en vindt dat de kwaliteit van het werk is verbeterd.

Driekwart zei dat hun manager erop vertrouwde dat ze productief vanuit huis werkten. Slechts 61 procent had hetzelfde vertrouwen in hun collega’s. Tegelijkertijd gaf 43 procent aan dat micromanagement was toegenomen. Het onderzoek suggereert dat het opbouwen en behouden van vertrouwen lastig kan zijn voor organisaties die overstappen op hybride werken.

Verschillen zijn uitdagend voor managers

“Het is duidelijk dat hybride werken een blijvertje is”, deelde Jen Scherler-Gormley, Head of HR bij Cisco UK & Ireland. “Zowel werknemers als bedrijven zien tastbare voordelen, van verbeterd welzijn van werknemers tot productiviteit en werkprestaties.”

Scherler-Gormley voegde in een gesprek met ZDNet toe dat verschillende werkstijlen en -voorkeuren uitdagend zijn voor managers. Meer dan de helft van de medewerkers zei dat werknemers die altijd op afstand te werken problemen hebben met het helpen van collega’s (58 procent) en hun bedrijf (56 procent). Volgens Scherler-Gormley moeten managers uitzoeken hoe ze een inclusieve omgeving kunnen bevorderen, ongeacht van waaruit mensen werken.

“Er moet meer worden gedaan om hybride werken te faciliteren”, aldus het HR-hoofd. “Met name het opbouwen van een inclusieve cultuur, verhogen van werknemersbetrokkenheid en inzetten van technologie.”

