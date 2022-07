Oud-eurocommissaris Neelie Kroes zou na haar termijn zeer actief voor het Amerikaanse Uber hebben gelobbyd, ondanks een verbod daarop. Dit blijkt uit The Uber Files, een nieuw onderzoek van The Guardian en het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Volgens het onderzoek heeft de voormalig eurocommissaris na haar termijn gelobbyd voor het toestaan Uberpop, een in de EU illegaal verklaarde taxidienst.

Uberpop maakte gebruik van chauffeurs zonder vergunning. Uber wilde de taxidienst in heel Europa uitrollen. Hiervoor werd een sterke lobby aangezwengeld. Neelie Kroes was een onderdeel. Na haar termijn zou zij in 2015 en 2016 actief voor het toestaan van deze dienst hebben gelobbyd bij de Nederlandse regering.

Onder meer nam zij hierover contact op met premier Mark Rutte. Ook de toenmalige VVD-ministers Henk Kamp en Melanie Schultz, PvdA-staatssecretaris Wilma Mansveld en voormalige Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan werden benaderd.

In strijd met EC-beleid

De acties van Neelie Kroes zouden in strijd zijn met de ‘afkoelingsperiode’ van 18 maanden die de Europese Unie aan voormalige eurocommissarissen oplegt. In deze periode kunnen zij geen werkzaamheden verrichten voor bedrijven die onderdeel uitmaken van Europees onderzoek of het voormalige werkterrein van een oud-eurocommissaris bestrijken. Dit om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.

Toch ging Kroes in 2015 voor Uber werken, ondanks dat daar door de nieuwe Europese Commissie geen goedkeuring was gegeven. De oud-commissaris heeft dit volgens het onderzoek in de wind geslagen en is alsnog gaan lobbyen. Officieel kon zij pas in mei 2016 betaald voor Uber gaan werken.

Reactie Neelie Kroes

In een reactie heeft Neelie Kroes tegenover het Financieele Dagblad laten weten dat zij vanaf januari 2015 toestemming van de EC had om te werken als speciaal gezant namens StartupDelta. Dit is een Nederlandse overheidsinstantie die zich inzet voor startende techondernemers.

“Als gezant werd ik geacht interactie te hebben met een breed scala aan bedrijven, gouvernementele en non-gouvernementele organisaties, om een bedrijfsvriendelijk ecosysteem te promoten. Ik had tot mei 2016 noch een formele noch informele rol bij Uber.”