De Europese Commissie wil dat big tech bijdraagt aan de kosten van netwerkoperators, maar daar zit het parlement niet op te wachten.

Een deel van het Europees Parlement protesteert tegen een “radicaal voorstel” om big tech te laten betalen voor de kosten van operators en providers.

Meerdere Europese netwerkoperators willen hogere internetprijzen voor big tech. Volgens de operators zorgt het dataverkeer van grote technologiebedrijven voor de meeste onderhoudskosten. Hogere internetprijzen zouden het verlies compenseren.

Het is op dit moment niet toegestaan om extra kosten te rekenen voor bepaalde bedrijven. De Europese Unie werkt sinds 2015 met de Open Internet Verordening. De regels moeten ervoor zorgen dat iedere Europese inwoner gelijke toegang heeft tot het internet.

Desalniettemin luistert de Europese Commissie naar de operators. Eurocomissaris Margrethe Vestager bevestigde op een persconferentie in mei dat de Commissie aan een wetsvoorstel werkt. Naar verwachting wordt de ‘Connectivity Infrastructure Act’ in de herfst gepresenteerd. Een deel van het Europees Parlement is fel tegen het plan.

“We zijn diep bezorgd”, schreven de parlementariërs in een brief aan de Europese Commissie. “De Connectivity Infrastructure Act wordt in de herfst voorgesteld — zonder het publiek, academici en deskundigen te raadplegen.”

Twee kanten

De kritiek van het Europees Parlement is begrijpelijk. De Open Internet Verordening zorgt ervoor dat overheden en bedrijven niet kunnen bepalen wie wel en niet op het internet is toegestaan. Gelijke prijzen zijn een belangrijk onderdeel van de wet.

Ook de houding van de Europese Commissie is begrijpelijk. Volgens onderzoek van ETNO zijn Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft en Netflix verantwoordelijk voor 56 procent van al het wereldwijde dataverkeer. Dit betekent dat de diensten van een kleine groep voor de grootste netwerklast zorgen. Daar betalen we allemaal voor, want iedereen betaalt dezelfde prijs.

“Techgiganten als Google, Meta en Netflix moeten mogelijk een deel van de kosten van Europa’s telecomnetwerk dragen”, zei Eurocommissaris Vestager op de persconferentie in mei. “Er zijn spelers die veel verkeer genereren om hun bedrijf mogelijk te maken, maar zelf niet bijdragen om dat verkeer mogelijk te maken.”

