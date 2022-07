Microsoft probeert organisaties over te halen om aanklachten in te trekken door samenwerkingen en marketingcampagnes aan te bieden.

In 2021 dienden meerdere Europese dienstverleners klachten in bij de Europese Commissie. NextCloud, een van de aanklagers, heeft een probleem met de manier waarop Microsoft zijn producten integreert. Tools als OneDrive en Teams worden waar mogelijk in Windows aangeboden, wat het volgens NextCloud onmogelijk maakt om als SaaS-dienstverlener te concurreren.

Onlangs nam een advocaat van Microsoft contact op met Nextcloud. De advocaat bood een samenwerking aan en voegde toe dat het logo van Nextcloud meegenomen kon worden in een aankomende marketingcampagne. In ruil zou Nextcloud de aanklacht moeten laten vallen. Nextcloud sloeg het aanbod af.

“Hij bood ons in feite een koekje aan”, vertelde Nextcloud CEO Frank Karlitschek tegen de Wall Street Journal. “We vinden het niet belangrijk om een logo te plaatsen of een snelle deal te sluiten — daar zijn we niet in geïnteresseerd. We maken ons zorgen over de algehele antitrustsituatie.”

Microsoft reageert

Een maand terug reageerde Microsoft-president Brad op de aanklachten. “Niet alle beweringen zijn waar. Sommige wel”, aldus de president. Smith beloofde dat Microsoft meerdere stappen zou nemen om ruimte te creëren voor Europese concurrenten.

Smith zei niets over telefoontjes van advocaten en het aanbieden van samenwerkingen. Die aanpak is volgens de president gebruikelijk. “Je kunt pas bondgenoten worden wanneer je ophoudt met tegenstanders zijn”, vertelde hij later tegen de Wall Street Journal.