De Europese Unie gaat naar alle waarschijnlijkheid een speciale afdeling opzetten voor de handhaving van de Digital Markets Act (DMA). Dit schrijft Reuters op basis van ingewijden.

Concreet gaat de EU een speciaal directoraat opzetten die ervoor moet zorgen dat big tech zich aan wet- en regelgeving van de DMA gaat houden. De DMA die in maart 2023 ingaat is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat grote techbedrijven via hun platforms niet hun eigen producten en oplossingen voortrekken op gelijkwaardige van andere leveranciers. En dan natuurlijk vooral leveranciers uit de lidstaten van de Europese Unie.

Voorbeelden van dit soort restricties zijn onder meer het toestaan van alternatieve betaalopties voor mobiele apps –recent nog zeer actueel-, of het inzetten van gebruikersdata om de eigen diensten naar voren te schuiven.

Twee zwaargewichten

De nieuwe toezichthouder komt onder leiding te staan van Europese zwaargewichten als het gaat om mededinging. Directeur van het directoraat zou Alberto Bacchiega worden. Hij is nu nog de directeur informatie, communicatie en media van het Directoraat Mededinging, schrijft Reuters.

Hij wordt daarbij geholpen door Thomas Kramler. Kramler is nu nog het hoofd van de afdeling die zich bij Mededinging bezighoudt met antitrust cases bij e-commerce- en andere databedrijven. Hij leidt op dit moment het onderzoek naar de activiteiten van onder meer Apple en Amazon.

In het toezicht op de DMA gaat de nieuwe afdeling straks samenwerken met de afdeling voor communicatienetwerken, content en technologie.

