Google maakt het voor Europese Android-ontwikkelaars mogelijk om alternatieve betalingsmogelijkheden voor eindgebruikers aan te bieden. Daarmee is het eigen betalingssysteem van Google niet meer verplicht. Hiermee sorteert de techgigant naar eigen zeggen voor op aankomende wet- en regelgeving.

De maatregel van Google betekent dat Europese Android-ontwikkelaars alternatieve betalingsmethoden in hun apps kunnen toevoegen in plaats van het systeem van Google Play. Eindgebruikers van deze apps kunnen dan zelf kiezen welke betaalmethode zij gebruiken voor in-app aankopen.

Het bieden van alternatieve betalingsmethoden is wel aan enige regels gebonden. De optie geldt bijvoorbeeld niet voor gaming-apps. Applicaties voor gaming zijn nog wel aan het betalingssysteem van Google Play gebonden. Daarnaast geldt de mogelijkheid alleen in de lidstaten van de Europese Unie en landen in de Europese Economische Ruimte (EER).

App-ontwikkelaars moeten ook een servicetarief betalen voor alternatieve betalingsmogelijkheden. Wel gaat het tarief omlaag. Volgens de techgigant betalen de meeste Europese app-ontwikkelaars op dit moment gemiddeld 15 procent. Dit tarief gaat omlaag naar 12 procent als zij alternatieve betalingsmethoden aanbieden.

Voorsorteren op DMA

Google geeft aan dat het met de wijziging wil voorsorteren op de toekomstige wet- en regelgeving van de Digital Markets Act (DMA). De wet- en regelgeving werd eerder dit jaar aangenomen. Hoewel de DMA nog niet actief is, wil de techgigant alvast aan alle voorwaarden voldoen. De wet- en regelgeving is in het leven geroepen om de macht van big tech aan banden te leggen. Eerder schreven we een artikel over de gevolgen van de DMA.

Andere visie dan Apple

De stap van Google is opmerkelijk. Apple, de andere grote app store-aanbieder, is juist fel gekant is tegen alternatieve betalingsmethoden. Op dit gebied voerde de techgigant onlangs nog een lange juridische strijd met Nederlandse toezichthouder ACM.

Volgens Apple zorgen alternatieve betalingsmethoden ervoor dat de App Store minder veilig wordt. Google geeft aan dat dit vooral een zaak is voor de ontwikkelaars zelf. Voor het toepassen van alternatieve betalingsmethoden binnen Android-apps zullen ontwikkelaars aan bepaalde securityvereisten moeten voldoen, aldus de techgigant.

Tip: Apple haalt bakzeil in dating app-conflict met toezichthouder ACM