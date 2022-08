Privacy-actiegroep NOYB klaagt Google aan omdat het bedrijf een vonnis van de Europese rechter (HvJ-EU) zou hebben geschonden. Google zou ongevraagde advertentiemails zomaar in de inbox van Gmail-gebruikers droppen.

De klacht van de Oostenrijkse privacy-organisatie bij de Franse waakhond CNIL stelt dat Google in overtreding is met een uitspraak van de Europese rechter over direct marketing e-mails. De techgigant zou zijn platform gebruiken voor het verzenden van ongevraagde advertentiemails, zonder gebruikers te vragen om toestemming.

Deze direct marketingmails zouden eruit zien als gewone e-mails die daardoor direct in de inbox van gebruikers belanden en niet bijvoorbeeld in de spambox. Het betekent dat gebruikers geconfronteerd worden met advertenties waarvoor ze nooit toestemming hebben gegeven. Juist deze direct marketing mails zijn onderhevig aan regulering van de EU.

Negeren uitspraak Europese rechter

NOYB stelt dat Google het oordeel van de Europese rechter, het HvJ-EU, over inbox advertenties negeert. Niet alleen is het onder Europees recht verplicht dat eindgebruikers toestemming voor direct marketing mails moeten geven, maar in een vonnis breidde de Europese rechter dit begrip nog verder uit.

Volgens de rechter is iedere vorm van advertenties die in de inbox van gebruikers binnenkomt onderhevig aan toestemming. Dus ook mails die in eerste instantie niet lijken op direct marketing, maar dat toch zijn. Met de mails die Google nu verstuurd, negeert de techgigant dit oordeel.

Direct stoppen of boete

In de klacht bij de Franse privacytoezichthouder geeft NOYB aan dat het wil dat Google deze praktijken onmiddellijk stopt. Zo niet, dan moet de techgigant een boete worden opgelegd.

CNIL heeft al vaker het aan de stok gehad met Google over privacyschendingen. De toezichthouder legde Google in december 2021 al een boete van 150 miljoen euro op vanwege hun cookie-overtredingen. Ook legde het de techgigant een boete van 50 miljoen euro op basis van een NOYB- en een LQDN -klacht over ondoorzichtige en onduidelijke privacyverklaring en het ontbreken van een rechtsgrondslag voor gepersonaliseerde advertenties.

