De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderzoeken de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Toezichthouders zijn bezorgd dat de deal concurrenten dwarsboomt. Volgens Sony heeft de fusie negatieve gevolgen voor videogameserie Call of Duty.

Twee ingewijden vertelden tegen de Financial Times dat de Britse markttoezichthouder (CMA) klaarstaat om een diepgaand onderzoek te starten. Eerder deze maand werd de CMA de eerste antitrustautoriteit ter wereld die bezwaren tegen de overname uitsprak.

Microsoft kreeg vijf dagen de tijd om de bezwaren weg te nemen met een voorstel. In elk ander geval zou de toezichthouder een officieel onderzoek starten. Naar verluidt koos Microsoft ervoor om niet te reageren omdat er geen garanties waren dat de CMA het voorstel zou accepteren.

Onderzoek

Sinds de bekendmaking van de overname in januari staan Microsoft en Activision Blizzard in contact met Europese toezichthouders. De gesprekken worden beschouwd als het voorstadium van een officieel onderzoek. Toezichthouders verwachten een langdurige procedure.

Juridische experts vertelden tegen de Financial Times dat autoriteiten de tijd zullen nemen om de overname uit te pluizen. Microsoft heeft een groot marktaandeel, het overnamebedrag van 75 miljard dollar is gigantisch en concurrenten als Sony zijn bezorgd.

Onzeker

Vorige week werd Microsoft door Sony beschuldigd van misleiding. Volgens Sony was de techgigant oneerlijk tegen toezichthouders over het voornemen om de Call of Duty-serie op PlayStation-apparaten aan te blijven bieden. In werkelijkheid zou Microsoft van plan zijn om de videospellen niet meer voor de PlayStation uit te brengen.

De techgigant staat voor meerdere uitdagingen. Microsoft hoopt de overname tegen eind juni 2023 af te ronden, maar eerst moet het bedrijf toezichthouders wereldwijd zien te overtuigen.