Hoewel Amazon twee antitrustonderzoeken van de Europese Unie op wil lossen, meent Eurocommissaris Margrethe Vestager dat de voorstellen verder moeten worden verbeterd.

De Europese Commissie is begonnen met de evaluatie sectorfeedback over het voorstel van Amazon om de bezorgdheid over het gebruik van niet-openbare data en mogelijke vriendjespolitiek bij het promoten van verkopers op zijn marktplaats weg te nemen. Dat lichtte Vestager vrijdag tijdens een toespraak in de Verenigde Staten toe.

De toezeggingen van Amazon “lijken relevant” in hun streven om schade aan te pakken en hebben het potentieel om zijn bedrijfsmodel als marktplaats en detailhandelaar te veranderen. Vestager voegde eraan toe dat de betrokken instanties momenteel de feedback bestuderen, waarvan sommige wijzen op mogelijke veranderingen op meerdere punten.

In zijn voorstel beloofde Amazon geen gegevens over onafhankelijke verkopers op zijn marktplaats te gebruiken, waardoor concurrerende detailhandelsbedrijven een voorsprong zouden krijgen. Het beloofde ook om alle verkopers gelijk te behandelen bij het selecteren van producten die worden gepresenteerd in de “buy box”, die Amazon gebruikt om specifieke producten te promoten.

Wetgever

Eerder deze maand vroeg een coalitie van NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) aan de Commissie het voorstel van Amazon te verwerpen, omdat de maatregelen “zwak” zouden zijn. In plaats daarvan adviseerden zij de Commissie haar antitrustprocedures tegen Amazon voort te zetten en waar nodig corrigerende maatregelen en boetes op te leggen.

Vestager, die eerder dit jaar historische EU-wetgeving doordrukte om big tech aan banden te leggen, heeft wetgevers in de Verenigde Staten gevraagd de American Innovation and Choice Online Act in te voeren, die techbedrijven verbiedt hun merken op hun websites te bevoordelen.