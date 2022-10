De excentrieke eigenaar en miljonair Gerard Sanderink van Centric heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf weer overgenomen. Hij gaat zich vooral richten op een nieuwe Raad van Bestuur en strategie voor de IT-dienstverlener.

Gerard Sanderink keert als topman terug bij de IT-dienstverlener die vooral diensten levert aan de Rijksoverheid. Redenen voor de terugkeer zijn ‘recente ontwikkelingen binnen Centric’. Deze genoemde ontwikkelingen worden verder niet uitgelegd.

Nieuwe wending in Centric-soap

Met de terugkeer van Sanderink krijgt de soap rondom Centric weer een nieuwe wending. De eigenaar had anderhalf jaar geleden de dagelijkse leiding van het bedrijf uit handen gegeven. In die tijd was de topman verwikkeld in een juridisch gevecht met zijn ex-vrouw. Dit gevecht strekte zich uit naar zijn bedrijven, vooral Centric, wat veel onrust veroorzaakte. Zo stapte eerder dit jaar de voltallige directie op. Sanderink had al eerder afstand genomen van het bedrijf.

Nieuwe RvB en strategie

Met de komst van de eigenaar, vertrekt ook Louis Luijten. Hij had de laatste tijd de leiding in handen. Volgens Centric verlaat Luijten ‘in goede harmonie’ het bedrijf, net als de andere niet-uitvoerend bestuurslid Aike Schoots dat zou doen.

In de komende periode gaat Gerard Sanderink, samen met de overgebleven niet-uitvoerende bestuurde P. Mous, zich richten op het aanstellen van een nieuwe Raad van Bestuur, een nieuwe strategie en de bestaande operationele werkzaamheden van de IT-dienstverlener.

Tip: Grote onrust onder medewerkers Centric over bestuursconflict