De CEO, CFO en COO van ICT-dienstverlener Centric zijn opgestapt door een conflict met eigenaar Gerard Sanderink. Het bestuur heeft geconstateerd dat er een vertrouwenscrisis is met de eigenaar vanwege een langslepende juridische affaire, schrijft het Financieele Dagblad.

Het rommelt al jaren rondom Sanderink en zijn ICT-bedrijf Centric. Sanderink betrok het bedrijf in een juridische procedure tegen zijn ex-vrouw, maar kreeg daarvoor van de rechter een schrobbering. Sanderink zou ‘misbruik van het recht’ maken. Het leidde tot een vertrouwenscrisis tussen eigenaar Sanderink en CEO Johan Taams van Centric.

Macht Sanderink inperken

De affaire levert Centric, een leverancier van diensten aan de overheid, veel schade op. De directie wilde daarom via de Ondernemingskamer de invloed van Sanderink binnen het bedrijf beperken. Ook werd de ondernemingsraad geïnformeerd.

Opstappen directie

Deze rechtszaak werd echter door drie niet-uitvoerende leden van de directie, waaronder getrouwen van Sanderink, geblokkeerd. Hierdoor heeft de driekoppige directie geconstateerd, schrijft het FD, dat er een onoverbrugbare vertrouwenscrisis is ontstaan en zijn CEO Taams, CFO Patrick Rosengarten en COO Bart Fehmers per direct opgestapt.

De opgestapte directieleden van de ICT-dienstverlener, eigenaar Gerard Sanderink en Centric zelf gaven geen commentaar op de situatie.

UPDATE:

Inmiddels heeft Centric via een persbericht bekend gemaakt dat Peter Mous per 1 juli a.s. de opgestapte Johan Taams als CEO vervangt. Voor de eveneens opgestapte CFO Patrick Rosengarten wordt nog een vervanger gezocht. Rosengarten verlaat per 1 oktober de ICT-dienstverlener. Voor deze vervangingen wordt wel het advies van de Ondernemingsraad gevraagd. Opvallend is dat nog geen vervanger is benoemd of aangekondigd voor de eveneens verondersteld opgestapte COO Bart Fehmers.

Peter Mous is op dit moment één van de drie niet-uitvoerende bestuursleden en dus één van de leden die de door de directe voorgestelde rechtsgang tegen Gerard Sanderink naar de Ondernemingskamer hebben tegengehouden. Naast Mous zijn voorzitter Louis Luijten en Aike Schoots niet-uitvoerend bestuurslid.

Centric blijft er in het persbericht op hameren dat sinds begin vorig jaar het bedrijf een nieuwe governance kent. De aandeelhouder, Sanderink, is sindsdien geen bestuurder of commissaris van Centric. Hiermee lijkt het bedrijf te blijven stellen dat hij geen bemoeienis heeft met de handel en wandel van de ICT-dienstverlener. Dit ondanks de recente schrobbering van de rechter.

