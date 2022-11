Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) maakt bekend dat Nederland meedoet aan een Europese pilot van digitale reisdocumenten. Naar verwachting krijgen duizenden Nederlanders een digitaal reisdocument om tussen Schiphol en Canada te reizen.

De pilot is een initiatief van de Europese Commissie. Brussel onderzoekt manieren om traditionele paspoorten en identiteitsbewijzen te vervangen met digitale documenten. De Europese Commissie bereidt een wetsvoorstel voor om de transitie in 2023 te starten.

In aanloop daarnaartoe werden lidstaten uitgenodigd om mee te doen aan een pilot. Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) liet op dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Nederland deelneemt. De proef vindt in de eerste helft van het nieuwe jaar plaats en zal drie maanden duren.

Duizenden digitale reisdocumenten

Van der Burg wil 1000 tot 5000 Nederlanders bij de proef betrekken. Deelnemers krijgen de opdracht om de chip van hun paspoort met een speciaal ontwikkelde app te scannen. Vervolgens worden de deelnemers verzocht om een selfie te maken, waarna de foto ter verificatie wordt vergeleken met de foto die is opgeslagen in de paspoortchip.

Na de controle beschikken de deelnemers over een digitaal reisdocument. Het is de bedoeling dat het document wordt gebruikt om op KLM-vluchten tussen Canada en Nederland te reizen. Onderzoekers monitoren het instapproces in Canada en de grenscontrole op Schiphol. De pilot is een samenwerking van meerdere ministeries, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, KLM, Schiphol en een IT-leverancier.

Digital Travel Credential

Het systeem van de pilot is gebaseerd op de Digital Travel Credential-standaard van de International Civil Aviation Organization (ICAO), een samenwerkingsverband van meer dan 190 overheden. Mochten digitale reisdocumenten een werkelijkheid worden, dan wordt de implementatie waarschijnlijk op deze standaard gebaseerd.

De standaard is ontworpen om traditionele paspoorten en identiteitsbewijzen gedeeltelijk of volledig te vervangen met digitale reisdocumenten. Dit wordt tijdens de pilot niet getest. Deelnemers moeten zowel een paspoort als digitaal reisdocument meenemen om te kunnen vliegen.

In de toekomst is het voorstelbaar dat paspoorten volledig worden vervangen. Het is geen geheim dat de Europese Commissie van digitale identificatie droomt.

