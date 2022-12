Cisco ontsnapt aan een schadevergoeding van 2,6 miljard euro vanwege een fout bij de rechtbank.

Een Amerikaanse rechter bevond de organisatie in 2020 schuldig aan patentbreuk. Tijdens het proces ontdekte de rechter dat zijn vrouw aandelen van Cisco bezat. Het oordeel werd nietigverklaard vanwege belangenverstrengeling.

Aanklager Centripetal Networks voelde zich beroofd en ging onlangs in hoger beroep. Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten oordeelt dat de zaak opnieuw moet worden uitgevochten. Daarmee ontkomt Cisco aan een schadevergoeding van 2,6 miljard euro.

Patentbreuk

Centripetal zal de rechtszaak voor de tweede keer moeten doorlopen. De organisatie diende de aanvankelijke aanklacht in 2018 aan. Centripetal beschuldigde Cisco van diefstal van netwerksecuritytechnologie. In 2020 oordeelde een rechter in het voordeel van Centripetal.

Het vonnis kwam neer op een schadevergoeding van 2,6 miljard euro. De rechter ontdekte vlak voor de uitspraak dat zijn vrouw ongeveer 4500 euro in aandelen van Cisco bevat. Als gevolg werd het vonnis nietigverklaard.

Amerikaanse rechters mogen over het algemeen geen persoonlijke banden hebben met de personen of organisaties die betrokken zijn bij een rechtszaak. De rechtszaak werd toegewezen aan een nieuwe rechter.

Kosten

Het is mogelijk dat de nieuwe rechter op een vergelijkbaar vonnis uitkomt, maar de uitslag blijft een klap voor Centripetal. Rechtszaken kosten tijd en geld. De organisatie draait op voor de fout van een rechtbank.

Amerikaanse rechters zijn wettelijk verplicht om op de hoogte te zijn van hun financiële en persoonlijke belangen. In dit geval had de rechter nooit aan de rechtszaak moeten beginnen. “Het is weer een voorbeeld van het feit dat mensen een hoop geld verliezen wanneer rechters het verpesten”, vertelde Penn State University-hoogleraar Ben Johnson tegen Bloomberg.

Het kabinet-Biden ondertekende eerder dit jaar een wet waaronder rechtbanken een database moeten bijhouden van financiële belangen, zoals aandelenbezit onder rechters en hun familieleden. Voor Centripetal is het leed al geleden. “We zullen het allemaal opnieuw moeten doen”, reageerde COO Jonathan Rogers.

